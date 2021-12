Datenbank: MariaDB erhöht das Release-Tempo beim Community Server

Die im Frühjahr erstmals vorgelegte 10.6.x-Serie des MariaDB Community Server soll die letzte Version sein, die einem jährlichen Releasezyklus folgt. Wie der Datenbankanbieter bekannt gab, folgt die Server-Edition ab Version 10.7 einem vierteljährlichen Rhythmus, der Anwenderinnen und Anwendern künftig rascher neue Features bereitstellen soll. Darüber hinaus sollen Entwicklerinnen und Entwickler aus der Open-Source-Community ihre neuen Code-Beiträge schneller in den Datenbankserver einfließen lassen können.

Schneller zu mehr neuen Features

Die von MariaDB Corporation und der MariaDB Foundation getroffene Entscheidung zugunsten eines verkürzten Releasezyklus zielt einerseits darauf ab, neue Funktionen und Verbesserungen kontinuierlicher zur Verfügung stellen zu können. Probleme wie beim MariaDB Community Server 10.5 sollen damit der Vergangenheit angehören. Das Release erhielt zwar eine ganze Reihe neuer JSON-Funktionen, die wichtige JSON-TABLE fehlte aber lange Zeit. Sie wurde erst im Juli 2021 mit der GA-Version 10.6 nachgereicht. Andererseits will sich MariaDB beim Bereitstellen von Updates auch enger an korrespondierenden Open-Source-Projekten orientieren – darunter insbesondere Linux-Distributionen wie Debian, Ubuntu oder Fedora, in denen MariaDB mit MySQL um den Platz als Standarddatenbank konkurriert.

Auf Linux abgestimmte LTS-Releases

Während der kommerziell ausgerichtete Datenbankserver MariaDB Enterprise weiterhin mit fünf Jahren Support für jedes neue Release ausgestattet bleiben wird, sollen LTS-Releases des Community Server in Abstimmung mit den Linux-Distributionen erfolgen und voraussichtlich Supportlaufzeiten von einem Jahr bieten. Laut Ankündigung im MariaDB-Blog startet der neue Releasezyklus mit der seit November als RC vorliegenden Version 10.7. In Kürze soll zudem ein erster Sneak Peak auf MariaDB Community Server 10.8 möglich werden.

(map)