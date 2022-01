Datenbank: Python-Client redis-py 4.1 bringt Support für weitere Redis-Module

Redis hat redis-py 4.1 veröffentlicht. Der Anbieter der gleichnamigen In-Memory-Datenbank Redis stellt damit ein Python-Interface für den Redis-Key-Value-Store bereit. Bereits seit 2018 ist der ehemals separate Python-Client in die Datenbank integriert. Das aktuelle Release bietet neben einer überarbeiteten Struktur mit Fokus auf Python 3.6 und der Nutzungsmöglichkeit mit Python 3.10 neue Features wie einen erweiterten Modul-Support.

Nachdem die Vorversion redis-py 4.0 erstmals die Verwendung mit Redis-Modulen erlaubt hatte, erweitert das aktuelle Release den Support auf RedisJSON, RediSearch, RedisTimeSeries, RedisGraph und RedisBloom. Das Redis-Team zeigt, wie sich JSON-Daten mit JSON-spezifischen Befehlen speichern und abrufen lassen: