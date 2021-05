Datenbanken: immudb 1.0 vereint Schlüssel-Werte- und relationale Datenbank

CodeNotary, das Entwicklerteam hinter der unveränderlichen (immutable) Datenbank immudb, hat die erste Hauptversion immudb 1.0 vorgelegt. Die unter Apache-2.0-Lizenz als Open Source verfügbare Datenbank folgt primär dem Schlüssel-Werte-Paradigma (Key Value Store), verbindet diesen Ansatz aber mit den Funktionen einer relationalen Datenbank. Das erste Major Release von immudb erlaubt Entwicklerinnen und Entwicklern daher nun den Einsatz von SQL und dank der neuen, TimeTravel genannten Funktion auch Abfragen über den zeitlichen Verlauf von Daten hinweg. Darüber hinaus ist immudb kompatibel zum PostgreSQL Wire Protocol, sodass sich über gängige Frameworks (in Ruby, C, Java JDBC, PHP etc.) auf die Datenbank zugreifen lässt.

Das offizielle Maskottchen von immudb (Bild: CodeNotary)

Unveränderlich und sicher

Die in Go geschriebene Datenbank verspricht eine manipulationssichere Datenverwaltung, die durch Verzicht auf das Überschreiben von Daten eine unveränderliche Historie und damit die Authentizität der Daten gewährleistet. In Hinblick auf die Sicherheit spricht CodeNotary davon, dass die in immudb gespeicherten Daten stets kryptografisch kohärent und verifizierbar seien – vergleichbar zu Blockchains. Im Unterschied zu Blockchains sei immudb aber weniger komplex und zudem in der Lage, Millionen von Transaktionen pro Sekunde abzuwickeln. Als kompakte Datenbank lasse sich immudb bei Bedarf sogar wie eine Library direkt in eine Applikation integrieren.

Auf den Wunsch von immudb-Anwenderinnen und -Anwendern hat das CodeNotary-Team eigenen Angaben zufolge im neuen Release eine Web-Konsole eingebunden, über die sich Abfragen sowie administrative Aufgaben verwalten lassen. Wer immudb nutzt, kann in der Konsole neue User angelegt, Datenbanken verwaltet und Abfragen relationaler Daten ausführen, ohne zusätzliche Tools bemühen zu müssen

Weitere Informationen zu den Neuerungen in immudb 1.0 fasst der CodeNotary-Blog zusammen. Wer sich näher mit der Datenbank auseinandersetzen möchte, findet Details im Repository auf GitHub sowie in der Dokumentation auf der Projekt-Website. Interessierten Einsteigern dürfte zudem der interaktiv angelegte immudb.playground einen ersten Überblick verschaffen.

