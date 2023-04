Datenintegration: Apache Hop 2.4 unterstützt DuckDB und Skripte in ECMAScript

Neues Release der Open-Source-Plattform für Datenintegration: Apache Hop 2.4 unterstützt die SQL-OLAP-Datenbank DuckDB. Der Metadatentyp "Relationale Datenbankverbindung" im Hop-GUI (General User Interface) zeigt Anwendern nun auch, welche Treiber in welcher Version verfügbar sind – vorausgesetzt, ein Datenbanktreiber ist vorhanden.

Erst im Februar 2023 hatten die Entwickler und Entwicklerinnen der Apache Software Foundation Version 2.3 ihrer Java-basierten Datenintegrationsplattform vorgestellt. Nun teilen sie bereits die generelle Verfügbarkeit der Version 2.4 mit, wobei nach den Aussagen im Blogeintrag des Teams dazu 98 Tickets bearbeitet wurden, das ist für zwei Monate ausgesprochen viel Arbeit.

Der Metadatentyp relationale Datenbankverbindung in der Hop GUI zeigt nun an, welcher Datenbanktreiber und welche Version verfügbar ist. (Bild: Apache Software Foundation)

Zu den bereits unterstützten Datenbanken hat das Entwicklerteam das niederländische Projekt DuckDB hinzugefügt, bei dem es sich um ein SQL-OLAP-Datenbankmanagement-System handelt. Zudem steht eine Änderung im GUI von Hop 2.4 bereit, in dem Anwender unter dem Metadatentyp "Relationale Datenverbindung" einen Eintrag finden, der ihnen anzeigt, welcher Treiber in welcher Version aktuell verfügbar ist. Das gilt für den Fall, dass ein entsprechender Datenbanktreiber installiert ist.

Lesen Sie auch Apache Hop – der nächste große Sprung in der Datenintegration heise Developer

Sprachunterstützung nach JSR-223-Standard

Zudem können Developer, wenn sie mehrere Transformationen auswählen, auch alle Hops dieser Auswahl über den Kontextdialog aktivieren oder deaktivieren. Eine in dieser Version ebenfalls neue Script-Transformation ermöglicht es ihnen, Code in jeder Sprache zu schreiben, die vom JSR-223-Standard unterstützt wird. Das Hop-Projekt wird standardmäßig mit den folgenden Sprachunterstützungen ausgeliefert: ECMAScript (JavaScript als Teil der Java Virtual Machine), Groovy und Python über die Jython-Bibliothek. Eine neue Datenüberprüfungstransformation ergänzt die Software. Mit ihrer Hilfe können Entwicklerinnen Datenvalidierungen hinzufügen, die wiederum jeweils die Eingabedaten für die verschiedenen Felder in den Eingabezeilen validieren.

Neben Fehlerbereinigungen hat das Hop-Team auch die Dokumentation der Software erweitert, sodass die Übersetzungen ins Italienische, Deutsche und Französische auf dem aktuellen Stand sind. Die Beispielprojekte wurden dabei ebenfalls ergänzt. Die Release Notes bieten eine vollständige Übersicht aller Änderungen.

(fms)