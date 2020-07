Datenmanagement: Azure Data Studio bietet verbesserte Notebooks

Microsoft hat das July-2020-Update von Azure Data Studio vorgelegt. In das neue Release des Datenbank-Tools sind vor allem Neuerungen rund um die Notebooks sowie den Query Editor eingeflossen – sowie eine Reihe von Fehlerbereinigungen.

Als plattformübergreifender SQL-Code-Editor, der Microsofts IntelliSense-Technik nutzt, steht Azure Data Studio Anwendern auf Windows, Linux und macOS zur Verfügung, um direkt mit Daten auf SQL Server, Azure SQL Database und SQL Data Warehouse zu arbeiten. Über die integrierten Jupyter Notebooks lässt sich das Datenmanagement einfach in Markdown erledigen. Dazu bietet das aktuelle Update unter anderem erweiterte Header-Optionen in der Markdown-Toolbar, um den Notebookinhalt strukturierter zu formatieren. Bei Bedarf lassen sich aber auch sämtliche Überschriften mit einem Klick ausblenden. Offenbar auf Wunsch vieler Anwender hat Microsoft für die in den Notebooks bisher ausschließlich unter dem Text platzierbare Markdown-Vorschau nun auch eine Side-by-Side-Ansicht ergänzt.

Der Query Editor von Azure Data Studio unterstützt nun auch Drag-and-Drop von Tabellen. Die Möglichkeit, SQL-Tabellen und -Spalten direkt aus der Baumansicht der Datenbank in den Editor zu ziehen, war bisher Anwendern des SQL Server Management Studio (SSMS) vorbehalten. Im Unterschied zu Azure Data Studio ist SSMS allerdings primär auf die Datenbankverwaltung optimiert und ausschließlich für Windows verfügbar.

Weitergehende Informationen zu den Neuerungen im Update von Azure Data Studio finden sich im SQL-Server-Blog sowie in den Release Notes. Den Quellcode von Azure Data Studio stellt Microsoft auf GitHub zur Verfügung. Die Software darf frei verwendet und sogar geändert werden, der Vertrieb oder das Hosten auf einem Clouddienst sind hingegen nicht gestattet.

(map)