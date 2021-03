Datenschutzbeauftragter: Behörden sollen unverzüglich auf Microsoft verzichten

Mecklenburg-Vorpommerns Datenschutzbeauftragter Heinz Müller will in Sachen von Produkten Microsofts und anderer US-amerikanischer Unternehmen in Behörden nicht länger auf eine Bund-Länder-Lösung warten. Zusammen mit dem Landesrechnungshof fordert er "unverzügliches Handeln". Da sich die großen Anbieter bei dem Problem des Abflusses personenbezogener Daten nicht zu bewegen scheinen, "bleibt letztlich nur der Rückgriff auf Open-Source-Produkte, um den Datenschutz und auch die digitale Souveränität der Landesregierung zu wahren".

"Eine Vielzahl der in diesem Land genutzten Betriebssysteme, Büro-Anwendungen oder auch Videokonferenzlösungen lässt sich nicht betreiben, ohne dass personenbezogene Daten an Dritte abfließen", sagt Müller. Der Europäische Gerichtshof habe mit seinem Urteil zum Privacy Shield vom Juli 2020 eine wesentliche Rechtsgrundlage für die Übermittlung personenbezogener Daten in die USA für unwirksam erklärt. Wegen der vom EuGH aufgestellten Grundsätze sei es nicht möglich. Microsoft-Produkte allein auf Basis von Standarddatenschutzklauseln zu nutzen.

Kein Rechtsschutz

Ohne weitere Sicherungsvorkehrungen würden personenbezogene Daten an Server in den USA übermittelt, erläutert Müller. Dortige Vorschriften sähen vor, dass die Daten an Behörden und Geheimdienste weitergegeben werden können, ohne dass die Betroffenen ausreichenden Rechtsschutz genießen.

Wenn also nicht unterbunden werden kann, dass personenbezogene Daten übermittelt werden oder wenn die Daten funktionsnotwendig sind, dann müsse die Landesregierung sicherstellen, dass entweder der Personenbezug aufgelöst wird oder die Daten verschlüsselt werden. Wenn das nicht gehe, müsse ein alternatives Produkt eingesetzt werden, das der Datenschutz-Grundverordnung entspreche.

"Keine unabhängige IT-Strategie"

"Dem Land fehlt seit Jahren eine IT-Strategie, auch um unabhängig von Herstellern und bestimmten Produkten zu werden", sagte Dirk Fuhrmann vom Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern. Ein Übergang weg von einzelnen Konzernen hin zu einer breit aufgestellten, sicheren und datenschutzkonformen Landes-IT sei möglich sei, das bewiesen andere Bundesländer gerade. Weder Müller noch der Landesrechnungshof waren bisher für eine Stellungnahme und Konkretisierung erreichbar.

Die Konferenz der unabhängigen Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder habe schon 2015 auf die Gefahren hingewiesen, die sich aus dem zunehmenden Angebot cloud-gestützter Betriebssysteme und Anwendungen ergeben, erklärt Müller. Im Oktober 2020 zeigten sich aber die Datenschützer uneins über die Verwendung von Microsofts Office-Software. Fünf Landes-Datenschützer distanzieren sich von dem Beschluss, dass die Software nicht datenschutzgerecht einsetzbar sei.

Der Düsseldorfer Rechtsanwalt Christian Franz schlägt vor, dass Müller seine Befugnisse zunächst nur in besonders plakativen und konkreten Fällen nutzt, anstatt die Landesverwaltung lahmzulegen, wie Franz meint. Microsoft behalte sich beispielsweise für seine Online-Dienste vor, Inhaltsdaten zu eigenen Zwecken zu verarbeiten. Das solle auch aus "nichtigstem Anlass geschehen", wie Franz meint, etwa zur Bekämpfung von Spam. Die Verwendung der AGB, aus denen die Vorgehensweise hervorgehe, rechtfertige eine vorbeugende Untersagungsverfügung nach Art. 58 Abs. 2 f) DSGVO.

(anw)