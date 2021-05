Datenverarbeitung: Apache Flink 1.13 skaliert automatisch und sucht Datenstaus

Das Projekt mit dem Eichhörnchen als Maskottchen hat seine Ursprünge in der deutschen Hauptstadt. Es entstand 2010 im Rahmen des Stratosphere-Forschungsprojekt an der TU Berlin, der Humboldt-Universtät zu Berlin und dem Hasso-Plattner-Institut in Potsdam.

Seit 2014 ist das Projekt unter dem Dach der Apache Software Foundation aufgestellt, wo es Anfang 2015 zum Top-Level-Projekt aufgestiegen ist. 2016 erschien Version 1.0 des Stream-Processing-Frameworks, das unter anderem bei Netflix und Uber zum Einsatz kommt.

Einige Flink-Projektbeteiligte haben 2014 das Start-up data Artisans gegründet, das seit 2019 eine Tochter von Alibaba ist. Kurz nach der Übernahme durch den chinesischen Cloud-Anbieter änderte data Artisans seinen Namen in Ververica.