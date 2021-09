Datenverlust mit iOS 15: Nachrichten-Bug kann Fotos löschen

Beim Speichern von Fotos und Videos aus iMessage-Nachrichten kann es in iOS 15 zu Datenverlust kommen: Werden die zugeschickten Fotos oder Videos nach dem Speichern in der Mediathek respektive der App Fotos dann aus Apples App "Nachrichten" gelöscht, tilgt das Betriebssystem auch die in der Mediathek gesicherten Kopien – sobald ein iCloud-Backup anläuft, was standardmäßig alle 24 Stunden der Fall ist.

Der Bug tritt ebenso auf, wenn man die ganze zugehörige Konversation, die die Fotos und Videos enthält, aus der Nachrichten-App entfernt. Gerade große, über iMessage geteilte Videos werden von vielen Nutzern nach dem Speichern in der Mediathek aus Nachrichten respektive iMessage gelöscht, um nicht doppelt Speicherplatz zu belegen. Dieses gewohnte Vorgehen kann in iOS 15 zum Datenverlust führen.

Fotos und Videos werden sofort gelöscht

Ob auch andere Prozesse als iCloud-Backup den Löschvorgang auslösen, bleibt vorerst unklar. Mac & i konnte den von Macrumors bemerkten Fehler auf eigenen Geräten unmittelbar nachstellen, auch in der Beta von iOS 15.1 ist das Problem bislang nicht behoben.

Die so gelöschten Aufnahmen verschwinden zwangsläufig auch von allen über iCloud-Fotos synchronisierten Geräten. Besonders ärgerlich: Die Fotos und Videos werden offensichtlich direkt komplett gelöscht und tauchen nicht im Album "Zuletzt gelöscht" auf, das zur Sicherheit alle sonstigen gelöschten Bilder noch für 30 Tage aufbewahrt.

Neue iOS-15-Funktion wohl Ursache für den Bug

Apple hat mit iOS 15 das Speichern von Fotos und Videos aus iMessage vereinfacht und eine neue "Geteilt mit Dir"-Funktion eingeführt, die vermutlich eine Rolle bei dem Bug spielt: Aus iMessage gespeicherte Fotos werden automatisch mit der Nachricht verknüpft, sodass man auch aus der Fotos-App einfach an die entsprechende iMessage-Konversation springen und darauf antworten kann – schlägt die Verknüpfung durch die Löschung der Aufnahmen in iMessage fehl, scheint das den Fehler auszulösen.

Entwickler haben das Problem bereits an Apple gemeldet. iOS-15-Nutzer sollten vorerst darauf verzichten, Fotos, Videos und ganze Konversationen aus iMessage/Nachrichten zu löschen, wenn sie diese auch in ihrer Mediathek gespeichert haben.

(lbe)