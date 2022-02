Datenvisualisierung: Grafana 8.4 will Neulingen Einstieg in Analyse erleichtern

Grafana Labs hat Version 8.4 seines Visualisierungs- und Monitoring-Tools veröffentlicht. Grafana 8.4 nimmt vor allem Einsteiger in den Blick, die noch nicht viel Erfahrung mit dem Dashboard und der Datenvisualisierung gesammelt haben. Das Update führt einige neue Funktionsweisen, Panels und Diagramme für das Dashboard ein, die den Start erleichtern sollen.

Grafana 8.4 führt neue Funktionsweisen für Diagramme ein

Playlist-Links lassen sich ab sofort offenbar auf gleiche Weise teilen, wie Links zu Dashboards – somit ist es möglich, dieselbe Wiedergabeliste auf mehreren Geräten einzurichten. Das Grafana-Entwicklerteam hat zudem das Balkendiagramm (bar chart) erweitert. Für die x-Achse können Nutzerinnen und Nutzer den Zeit-Parameter festlegen, Balken mit einer Feldeigenschaft farblich kenntlich machen oder Labels vergeben.

Das Geomap Panel weiß jetzt mit Tooltips umzugehen, die Daten-Links auf mehreren Ebenen verwenden. Seit Version 8.1 ist es ein fester Bestandteil des Monitoring-Dashboards und ersetzt das WorldMap-Panel.

Globale Variablen geben Aufschluss über verwendetes Intervall

Grafana 8.4 hält Neuerungen für globale Variablen bereit. Sie dienen der Berechnung von Intervallen, was wiederum zur Gruppierung von Metriken nach Zeit in Abfragen zum Einsatz kommt. Bisher fehlte die Möglichkeit zu wissen, zu wissen, welches Intervall auf ein bestimmtes Panel angewandt wurde, ohne in den Panel-Editiermodus zu gehen – gerade bei mehreren Panels pro Nutzer führte dies offenbar zu Verwirrungen.

Grafana 8.4 unterstützt ab sofort $__interval und $__interval_ms in Panel-Titeln, sodass sich beim Betrachten eines Panels bereits erkennen lässt, welches Intervall angewendet wurde.

Mehr Barrierefreiheit

Mit Grafana 8.2 startete das Unternehmen im Herbst 2021 erste strategische Bemühungen zur nachhaltigen Verbesserung der Barrierefreiheit. Die aktuelle Version greift diesen Prozess auf und bringt einige Neuerungen hinsichtlich der Accessibility. Die Tastaturnavigation der Hauptnavigationsleiste wurde aktualisiert, neue Focus States hinzugefügt und Tastaturfallen entfernt. Allgemeine Komponenten wie Tooltips, Color Picker, Modals und Drop-down-Menüs sollen sich mit dem Update besser über die Tastatur erreichen lassen.

Weitere Details zu Grafana 8.4 finden sich im Beitrag auf dem offiziellen Blog von Grafana Labs.

(mdo)