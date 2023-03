Datenvisualisierung: Grafana 9.4 überarbeitet Panels und Navigation

Grafana ist in Version 9.4 erschienen. Das Softwareunternehmen Grafana Labs hat seinem Werkzeug für Datenvisualisierung und Monitoring unter anderem ein überarbeitetes Dashboard-Panel-Design und neue Features für Suche, Navigation und Authentifizierung spendiert. Zudem bietet das neue Release allen Grafana-Cloud-Usern Zugriff auf die neue Query-Sprache TraceQL für Distributed Tracing.

TraceQL erschien Anfang Februar 2023 in Grafana Tempo 2.0, einem Open-Source-Backend für Distributed Tracing. Zu dem Zeitpunkt befand sich Grafana 9.4 noch in einer Beta-Version. Die Query-Sprache basiert auf LogQL – ebenfalls aus dem Hause Grafana Labs – sowie PromQL (Prometheus Query Language) und ist auf das Aufspüren von Traces ausgelegt. In der Dokumentation finden sich Beispiele für ihren Einsatz.

Neuerungen für Canvas- und Dashboard-Panels

Das neue Minor Release baut das mit Version 9.3 eingeführte Canvas Panel weiter aus. Damit lassen sich innerhalb des Grafana User Interface benutzerdefinierte Visualisierungen gestalten und Daten-Overlays erzeugen, die mit Standard-Panels nicht möglich wären. Canvas-Visualisierungen sind erweiterbare form-built Panels und erlauben das Platzieren von Elementen innerhalb statischer und dynamischer Layouts. Neu in Version 9.4 sind der Support für Data Links und die Möglichkeit, Pfeile hinzuzufügen.

Canvas Panel: In Grafana 9.4 lassen sich Pfeile verwenden, um Elemente zu verbinden. (Bild: Grafana Labs)

Als Beta-Feature lässt sich das Canvas Panel in Grafana OSS, Grafana Cloud (Free, Pro und Advanced) und Grafana Enterprise verwenden.

Den Panels im Grafana Dashboard widmet sich das neue Release ebenfalls. Durch das Hinzufügen und Verschieben von Schlüsselelementen sollen diese nun leichter zugänglich und besser verständlich sein. Zudem sind wichtige Komponenten nun im Header jedes Panels zu finden. Dieses Redesign ist als Preview-Feature in Grafana Cloud (Free, Pro, Advanced) sowie per Feature-Toggle ( newPanelChromeUI ) in Grafana OSS und Grafana Enterprise verfügbar.

Das Grafana-Dashboard erscheint als Preview-Feature in einem Redesign. (Bild: Grafana Labs)

Überarbeitete Navigation und Authentifizierung

Eine Keyboard-basierte Navigation und Suche hat in Grafana 9.4 Einzug gehalten. Mit dem Tastaturkürzel Strg/Cmd + K erscheint die Befehlspalette, die Suche und Zugriff für alle Seiten und Dashboards bietet. Zu den neuen Optionen für die Authentifizierung zählen das Aktivieren eines automatischen Logins für SAML-Anbieter und das Verwenden OAuth-Anbieter-spezifischen Rollen-Mappings.

Alle Details zu diesen und weiteren neuen Features sind in der "What's New"-Dokumentation, im Changelog auf GitHub und in einem Blogeintrag von Grafana Labs zu finden.

(mai)