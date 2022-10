Datenvisualisierung mit Grafana 9.2: Probleme direkt an das Support-Team geben

Das Entwicklerteam von Grafana Labs hat nun bereits nach kurzer Zeit eine weitere Minor-Version seines Visualisierungs- und Monitoring-Tools veröffentlicht. Neben erweiterten Möglichkeiten für öffentliche Dashboards bietet Grafana 9.2 neue Funktionen, mit denen sich Entwickler mit dem Support-Team über Probleme beim Erstellen von Panels austauschen können. Hinzu kommen neben einem vereinfachten Abfragevariablen-Editor für Grafana Loki unter anderem auch Verbesserungen bei der Zugriffskontrolle.

Kommunikation bei Panel-Problemen verbessert

Erst im August hatten die Entwicklerinnen und Entwickler bei Grafana Labs die Version 9.1 ihres Werkzeugs zur Datenvisualisierung vorgelegt. Dabei wurden die öffentlichen Dashboards noch als Alpha-Version vorgestellt. Jetzt knapp zwei Monate später haben sie diese Entwicklung mit dem Release 9.2 weiter vorangetrieben. So hatten sie festgestellt, dass der bisherige Support-Prozess für Grafana, Grafana Cloud und Grafana Enterprise oft viele Zyklen erforderte, in denen die Software weitere Informationen anforderte.

Sowohl für Benutzer und Benutzerinnen als auch für die Support-Teams war dies ein langsamer und wohl häufig auch frustrierender Prozess, wie das Entwicklerteam in einem Blog-Eintrag eingesteht. Dieser Prozess machte es schwierig, Probleme ohne Zugang zu ähnlichen Daten zu reproduzieren. Deshalb steht in der Version 9.2 nun ein neuer Menüpunkt mit dem Titel Get help zur Verfügung. Dieser öffnet einen Assistenten, der Snapshots von Daten erstellt, die direkt an das Grafana-Support-Team gesendet werden können – als GitHub-Problem oder innerhalb des Grafana-Hilfesystems.

Ein neuer Menüpunkt in der Version 9.2 öffnet einen Assistenten, der Snapshots von Daten erstellt, die als GitHub-Problem oder innerhalb des Grafana-Hilfesystems direkt an das Support-Team gesendet werden können. (Bild: Grafana Labs)

Der Assistent erstellt ein Grafana-Dashboard, das alle Originaldaten, einige Übersichtsinformationen, sowie Struktur und Konfiguration zum Zeitpunkt des Problems enthält. Mit der neuen Panel-Hilfe-Option soll das Support-Team dazu in der Lage sein, das Problem rasch zu reproduzieren, zu diagnostizieren und zu beheben.

Variablen einfacher abfragen können

Für Grafana Loki-Benutzer, die Template-Variablen in Grafana-Dashboards verwenden möchten, soll es einfacher werden, Variablen zu erstellen, ohne dass sie die genaue Syntax kennen müssen, um beispielsweise Labelnamen oder Labelwerte zu erhalten. Als Ergänzung zum Grafana Loki Query Builder, den das Entwicklerteam bereits in Grafana 9.0 eingeführt hat, gibt es nun Updates für den Query Variable Editor von Grafana Loki. Sie führen Dropdowns ein, um so das Erstellen und Bearbeiten von Variablen zu erleichtern.

Erstellen und Zuweisen von Rollen in Terraform

In den Versionen Grafana Enterprise und Grafana Cloud Advanced wurde zudem der Terraform-Provider verbessert, sodass Entwickler und Entwicklerinnen nun sowohl feste als auch benutzerdefinierte Rollen an Benutzer, Teams und Service-Accounts mit der Grafana role_assignment -Ressource in Terraform zuweisen können. Dies ermöglicht es ihnen beim Einsatz von Terraform, Benutzerberechtigungen in einer versionierbaren, wiederholbaren Weise bereitzustellen. Zusätzlich zu Funktionen wie der Definition von Rollen und der Erteilung von Dashboard- und Datenquellenberechtigungen soll Terraform nun auch eine erweiterte Bandbreite an Berechtigungen abdecken, die Entwickler unter Grafana benötigen.

Alle weiteren Neuerungen in Grafana 9.2 sind im Grafana-Blog zu finden. Wer die Software selbst austesten will, kann sie von der Webseite herunterladen oder in der Grafana Cloud testen.

(fms)