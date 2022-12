“Dead Space”, “KartRider: Drift”: Neue PC-Spiele im Januar 2023​

Zum neuen Jahr erblicken unter anderem das Abenteuer-Game Forspoken und das heiß erwartete Remake von “Dead Space” das Licht der Spielewelt. Zugliebhaber freuen sich auf “SimRail - The Railway Simulator” und die beliebte One-Piece-Mangaserie bekommt mit “One Piece Odyssey” zum 25. Jubiläum am 12.01. einen Rollenspiel-Ableger.

“KartRider: Drift”: Ein Rutsch ins neue Jahr

Der gute Rutsch ins neue Jahr ist 2023 eher ein guter Drift – zumindest, wenn es nach "KartRider: Drift" geht. Der Fun-Racer des koreanischen Entwicklers Nexon eifert in vielen Punkten dem bekannten Nintendo-Klassiker "Mario Kart" nach. Das Ziel ist auch hier, mit dem eigenen Kart auf möglichst guter Platzierung ins Ziel zu kommen. Unterwegs sammelt man Items ein, die Vor- oder Nachteile beim Rennen verschaffen. Dazu zählen etwa eine "Erstenbombe", die gezielt das führende Kart ausschaltet, oder eine Blase, die das Kart vom Rennfeld hebt und einen so verlangsamt. “KartRider: Drift” macht dabei vieles, aber nicht alles gleich dem großen Vorbild.

Optisch begibt sich das Rennspiel natürlich aus dem Mario-Universum heraus, bietet aber ähnlich süße Figuren. Karts und Strecken lassen sich frei wählen und sind ebenfalls liebevoll gestaltet. Eine Auswahl der Geschwindigkeit, wie man es von "Mario Kart" kennt, ist aber nicht möglich. So können die Runden bei leistungsschwachen Motoren teils doch langwierig wirken.

KartRider: Drift kann im Singleplayer mit Computergegnern oder plattformübergreifend im Multiplayer gespielt werden. Es können also Windows-Nutzer gegen Xbox- und Playstation-Spieler antreten. Am 12. Januar wird das Spiel kostenlos veröffentlicht, es wird allerdings Ingame-Käufe geben.

“SimRail - The Railway Simulator”: An den Fahrplan, fertig, los!

Entwickler SimRail bringt im Januar das gleichnamige “SimRail - The Railway Simulator” auf den Markt, einen Zugsimulator, der vorwiegend im polnischen Raum spielt. Das Spiel geht aus einem kostenlosen Prolog hervor, der im Jahr 2021 releast wurde, und will dem Entwickler zufolge eine realistische Fahrphysik sowie eine hochwertige virtuelle Welt auf Basis der Unity-Engine bieten. Auch ein dynamisches Wettersystem, animierte Fahrgäste und eine Schadenssimulation werden integriert.

Im Spiel kann man sich nicht nur für Güter- oder Personenverkehr entscheiden, sondern sich auch in verschiedene Epochen versetzen. Dazu stehen Dampf-, Diesel- oder Elektroantrieb und etwa 500 Kilometer echte Strecke zur Auswahl. Im Ankündigungstext schreibt der Entwickler von Gebieten in Oberschlesien und Polen, von deutschen Strecken oder Zügen liest man aber bisher nichts. Im Multiplayer können die Spieler nicht nur Züge führen, sondern auch als Dispatcher arbeiten und so in die Logistik des Schienenverkehrs eintauchen.

Das Spiel erscheint am 13. Januar für Windows, ein Preis ist derzeit noch nicht angekündigt.

“Dead Space” Remake: Eine Raumschiff-Reparatur eskaliert

Der Shooter-Klassiker Dead Space aus dem Jahr 2008 wird von Electronic Arts neu aufgelegt – und die Story weckt nostalgische Gefühle: Die USG Ishimura muss von Techniker Issac Clarke überprüft und instandgehalten werden. Doch etwas stimmt nicht, denn das Raumschiff ist leer. So zumindest scheint es am Anfang. Was als harmlose Reparatur anfängt, endet in einer Monster-Apokalypse der sogenannten Nekromorphs, durch die Isaac sich hindurchschlagen muss.

Die Neuauflage des Sci-Fi-Horror-Klassikers wurde von Grund auf überarbeitet, und zwar nicht nur bei der Grafik: So hat man Änderungen an der Story und beim Erzählstil vorgenommen – Protagonist Issac wird beispielsweise im Remake sprechen und bisherige Storyelemente sollen sinnvoller eingebunden werden. Auch die Zugänglichkeit der verschiedenen Level hat sich gebessert, denn Isaac kann nun viele Bereiche zu Fuß erreichen und ist nicht mehr nur auf die Mono-Rail angewiesen.

Bisher veröffentlichte Gameplay-Aufnahmen sehen vielversprechend aus, Fans müssen sich jedoch noch bis zum 27. Januar 2023 gedulden. Dann veröffentlicht EA das Remake von “Dead Space” für Windows, Playstation 5 und die Xbox Series X/S. Bereits jetzt lässt sich das Spiel für 59,99 Euro (Standard-Edition) beziehungsweise 69,99 Euro (Deluxe-Edition) vorbestellen.

Diese und weitere Neuerscheinungen im Januar haben wir in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Titel Genre Plattform Release Fears to Fathom - Carson House Psycho-Horror Windows 09.01. Children of Silentown Abenteuer Windows, Mac 11.01. KartRider: Drift Fun-Racer Windows, Xbox One, PS4/5, Android, iOS 12.01. Lone Ruin Action, Indie Windows, Mac, Linux, Switch, PS4/5, Xbox One/Series X/S 12.01. Gatewalkers Action-RPG Windows, Mac, PS4/5, Xbox One 12.01. One Piece Odyssey Abenteuer-RGP Windows, PS4/5, Xbox One/Series X/S 13.01. Sim Rail - The Railway Simulator Simulation Windows 13.01. Aquatico Strategie-Simulation Windows 19.01. A Space for the Unbound Abenteuer Windows, PS4/5, Xbox One/Series X/S, Switch 19.01. Forspoken Abenteuer Windows, PS5 23.01. Warlander Action Windows, (PS5, Xbox One/Series X) 24.01. Dead Space Remake Shooter Windows, PS5, Xbox Series X/S 27.01. Superfuse Action-RPG Windows 31.01. SpongeBob Schwammkopf: The Cosmic Shake Action Windows, PS4, Xbox One/Series X/S, Switch 31.01.

