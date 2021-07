"Death Stranding Director's Cut": Bessere Kämpfe und neue Missionen

Kojima Productions hat die Inhalte des kommenden Director's Cut von "Death Stranding" enthüllt. Für die aufgewertete PS5-Fassung des Actionspiels hat das Entwicklerteam demnach unter anderem neue Missionen entwickelt und einige Kampfmechaniken ergänzt. Spielerinnen und Spieler können ihre Fähigkeiten künftig außerdem in einem Schießstand trainieren und auf einer Rennstrecke herumfahren. Ein veröffentlichter Trailer zeigt weitere Neuheiten in "Death Stranding: Director's Cut".

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu "Death Stranding: Director's Cut" Trailer zu "Death Stranding: Director's Cut" (Quelle: Sony)

Der Director's Cut des ungewöhnlichen Actionspiels richtet sich in erster Linie an Besitzerinnen und Besitzer der PS5: Sie bekommen neben den zusätzlichen Inhalten auch technische Updates wie etwa umfassenden Support für das haptische Feedback des Dualsense-Controllers. Auf der PS5 lässt sich "Death Stranding: Director's Cut" entweder in hochskaliertem 4K mit bis zu 60 FPS oder mit nativem 4K in 30 FPS spielen.

Von den zusätzlichen Inhalten profitieren alle, die zumindest eine PS4 zuhause stehen haben. Das Upgrade von "Death Stranding" auf den Director's Cut kostet 10 Euro. Wer den Director's Cut direkt kaufen möchte, zahlt in den USA 50 US-Dollar. Den Europreis hat Sony noch nicht bestätigt, er dürfte aber identisch ausfallen.

Neues Material zu "Deathloop"

Die neuen Informationen zu "Death Stranding: Director's Cut" stammen aus dem Livestream-Event "State of Play" von PS5-Hersteller Sony. Dort wurde unter anderem auch neues Gameplay-Material zu "Deathloop" gezeigt. Der neue Titel der Arkane Studios ("Dishonored") erscheint am 14. September 2021 für PC und Playstation 5 – zumindest vorerst nicht für die Xbox. Das ist deshalb kurios, weil die Entwickler als Teil von ZeniMax Media mittlerweile zu Xbox-Hersteller Microsoft gehören. Der einjährige Exklusivvertrag mit Sony wurde allerdings vor der milliardenschweren Übernahme geschlossen und bleibt gültig.

Trailer zu "Deathloop"

Spielerisch verbindet "Deathloop" Gameplay-Elemente aus "Dishonored" mit dem Rogue-Prinzip: Spielerinnen und Spieler ballern und schleichen sich immer wieder durch die gleichen Szenarien, um mehr über die Spielwelt und ihre Widersacher zu lernen. Ziel ist es, mehrere Personen in einem einzelnen Durchlauf auszuschalten. Das soll aber nur gelingen, wenn man in vorherigen Spieldurchläufen genug Erfahrung über deren Handlungs- und Bewegungsmuster gesammelt hat.

(dahe)