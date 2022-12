"Death Stranding": Hideo Kojimas Videospiel bekommt Filmadaption

Das von Hideo Kojima entwickelte Videospiel "Death Stranding" bekommt eine Filmadaption. Für den Kinofilm arbeitet Kojima Productions mit den Hammerstone Studios zusammen, die Berichten zufolge die vollständige Finanzierung für den Film übernehmen. Ob die Schauspieler, die für das Videospiel per Motion-Capturing den Charakteren Pate standen, auch im Film die entsprechenden Rollen besetzen, ist bislang nicht bekannt – ebenso wenig wie ein Termin.

"Viel intimer und bodenständiger"

Die Handlung des Films und ob die Geschichte an der Spielvorlage anlehnt, die auch zu großen Teilen in Cutscenes erzählt wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt ebenfalls unklar. Für das Motion-Capturing für "Death Stranding" wurden neben Norman Reedus (The Walking Dead) auch Mads Mikkelsen, Lea Seydoux (James Bond) und Guillermo del Toro engagiert. Im Gegensatz zu Videospieladaptionen mit großem Budget sei die Umsetzung von "Death Stranding" "viel intimer und bodenständiger", so Alex Lebovici, Gründer und Produzent der 2018 in Los Angeles gegründeten Hammerstone Studios.

Kojima Productions und Allan Ungar werden als ausführende Produzenten genannt. Ungar produzierte 2018 den Live-Action-Fan-Film "Uncharted", das auf der gleichnamigen Videospielreihe basiert. "Death Stranding" sei die erste Spielfilmadaption von Kojima Productions und werde neue Charaktere einführen. Die Handlung bleibe vorerst unter Verschluss, berichtet Deadline. Das 2019 erschienene Spiel selbst behandelt unterschiedliche sozialpolitische Themen der Gegenwart, den Social-Media-Wahnsinn und die Gig-Economy.

Eine Woche zuvor kündigte Kojima die Forstsetzung von "Death Stranding" an, das mittlerweile mehr als zehn Millionen Spieler weltweit erreicht hat. Für die PS5 wurde ein Director's Cut mit besseren Kämpfen und neuen Missionen veröffentlicht.

"God of War"-Serie

Bereits vor zwei Tagen kündigte Amazon Prime Video auf Twitter eine weitere Videospiel-Adaption an. Die Streaming-Sparte des Versandhändlers hat eine Serie zu der Playstation-Reihe "God of War" bestellt. Showrunner ist dem "Hollywood Reporter" zufolge Rafe Judkins ("Wheel of Time"). Das Drehbuch und die Produktion übernehmen Mark Fergus und Hawk Ostby ("The Expanse" und "Iron Man"). Sony Pictures Television und Amazon Studios produzieren demnach die "God of War"-Serie, die bereits seit März in Zusammenarbeit mit Playstation Productions in der Entwicklung sei.

Neben "Death Stranding" und "God of War" erscheint mit der HBO-Serie "The Last Of Us" am 16. Januar 2023, parallel zum US-Start, eine weitere Serie, der ein Videspiel als Grundlage dient. Der kürzlich in Deutschland gestartet Streaming-Dienst Paramount+ beinhaltet die erste Staffel der Serie "Halo", nach der gleichnamigen Spiel-Reihe von Microsoft.

(bme)