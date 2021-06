Debian 11 Bullseye: Full Freeze- und vorläufiges Release-Datum stehen fest

Seit dem vergangenen Wochenende steht der Eintrittstermin von Debian GNU/Linux 11 in die "Full Freeze"-Phase fest: Ab dem 17. Juli 2021 benötigen Pakete, die jetzt noch Eingang in die kommende Version der Linux-Distribution finden wollen, eine explizite Genehmigung ("manual unblock") durch das Debian-Release-Team. Auf den Full Freeze folgt die Veröffentlichung – und auch für die gibt es jetzt mit dem 31. Juli 2021 ein Datum, das die Entwickler anstreben.

Den 17. Juli haben die Debian-Entwickler in einem Beitrag auf der Ankündigungs-Mailingliste debian-devel-announce bekanntgegeben. Der Termin wurde zudem auch in die Bullseye Freeze Timeline and Policy aufgenommen, die die insgesamt vier Freeze-Phasen abbildet. Auf den 31. Juli als vorsichtig angestrebten Release-Termin einigte sich das Team letzte Woche: Ein Mailinglisten-Beitrag von Entwickler Paul Gevers bezeichnet das Datum als vorsichtiges (engl. "tentative") Release-Datum, nachdem zunächst auch mögliche Termine im August diskutiert worden waren.

Für alle, die Bullseye bereits vorab ausprobieren wollen, steht Version 11 RC 2 zum Download bereit. Zudem gibt es auch schon eine vorläufige Version der Release-Notes.

(ovw)