Delivery Hero gibt Deutschlandgeschäft Foodpanda nahezu auf

Der Essenslieferdienst Delivery Hero stellt seine Aktivitäten von Foodpanda in Deutschland nahezu komplett ein. Dazu zieht sich das Unternehmen aus den Städten Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München und Stuttgart zurück. Künftig werde nur noch Berlin weiter bedient und soll als "Innovation Hub" dienen, teilte Delivery Hero am Mittwoch mit. Aus Japan will sich das Unternehmen komplett zurückziehen und das dortige Geschäft veräußern.

Delivery Hero begründet das Vorgehen mit hoher Konkurrenz und Mitarbeitermangel, die den Eintritt in die Märkte von Deutschland und Japan erschwert haben. Stattdessen will das Unternehmen "schweren Herzens andere Wachstumsmöglichkeiten mit größerem Potenzial verfolgen", heißt es in der Mitteilung von Delivery Hero. An der Leistung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den letzten Monaten Aufbauarbeit geleistet haben, habe es nicht gelegen, betonte Niklas Östberg, CEO und Mitgründer von Delivery Hero.

Innovationen aus Berlin

In anderen Ländern seien die Wachstumsmöglichkeiten und die zu erwartende Rendite höher, deshalb wird Foodpanda Deutschland künftig nur noch in Berlin tätig sein. Die dortige Zentrale in Deutschland soll dann ab dem ersten Quartal 2022 als Innovation Hub fungieren. Dort sollen neue Funktionen getestet und "Innovationen für die gesamte Lieferindustrie" vorangetrieben werden. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen dann dem gesamten Unternehmen zugutekommen.

Nach Angaben von Delivery Hero ist man bestrebt, die Mitarbeiterschaft von Foodpanda Deutschland innerhalb des eigenen Unternehmens zu übernehmen oder an andere Unternehmen innerhalb der Branche zu vermitteln. Die Betroffenen sind informiert. Diejenigen, die nicht übernommen oder vermittelt werden können, sollen eine Abfindung erhalten.

Das Liefergeschäft in Japan, Foodpanda Japan, will Delivery Hero verkaufen. Mit dem Prozess soll im ersten Quartal 2022 begonnen und ein Käufer gefunden werden. Einen möglichen Preis für die Geschäftsübernahme nennt Delivery Hero zunächst nicht.

Delivery Hero hatte sein Deutschlandgeschäft 2018 an den niederländischen Konkurrenten Just Eat Takeaway verkauft, war aber im Sommer 2021 wieder nach Deutschland mit Foodpanda zurückgekehrt. Delivery Hero verspricht seinen Kunden eine schnelle Lieferung von Essen und Produkten innerhalb von sieben Minuten. Konkurrenten sind Lieferando (Just Eat Takeaway) und das finnische Start-up Wolt.

