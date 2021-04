Dell Inspiron (2021): Fünf Notebooks mit AMD Ryzen 5000U und Intel Tiger Lake

Dell stellt fünf neue Geräteklassen innerhalb der Notebook-Familie Inspiron vor: das Inspiron 16 Plus als erstes Dell-Modell mit 16-Zoll-Display im hohen 16:10-Format, und Neuauflagen des Inspiron 15, 14, 14 2-in-1 sowie 13. Zur Auswahl stehen Intels Tiger-Lake-Mobilprozessoren und bei den meisten Notebooks AMDs Ryzen-5000U-CPUs.

Der Hersteller verzichtet allerdings auf die schnelleren Zen-3-Prozessoren mit Codenamen Cezanne, etwa den Ryzen 7 5800U. Stattdessen steht ausschließlich der Zen-2-Refresh Lucienne in Form des Ryzen 7 5700U, Ryzen 5 5500U und Ryzen 3 5300U zur Auswahl. Sie nutzen wahlweise acht, sechs oder vier Rechenkerne samt Simultaneous Multithreading (SMT) zur Verdoppelung der Threads.

16-Zöller

Zum Topmodell Inspiron 16 Plus (7610) schweigt sich Dell noch weitgehend aus. Die Rede ist von leistungsstarken Prozessoren aus Intels Baureihe Tiger Lake-H. Da in den Datenblättern noch keine konkreten Namen stehen und das Modell erst ab Juni 2021 verfügbar sein soll, ist der Einsatz der kommenden Achtkerner Tiger Lake-H45 denkbar. Ein optionaler GeForce-GTX- oder -RTX-Grafikchip erhöht die Spielleistung – auch hier sind konkrete Modelle derzeit unbekannt. Speicherseitig verbaut Dell 8 bis 32 GByte DDR4-3200 im Dual-Channel und eine bis zu 2 TByte große PCI-Express-SSD.

Das Inspiron 16 Plus (7610) erweitert den kleinen Kreis an 16-Zöllern mit Displays im 16:10-Format. Zum Einsatz kommt ein IPS-Bildschirm mit 3072 × 1920 Pixeln und einer 300 cd/m² hellen Hintergrundbeleuchtung. Bei den Anschlüssen steht unter anderem einmal Thunderbolt 4 in Form eines USB-C-Ports bereit. Eine AMD-Version gibt es nicht. Der Startpreis liegt bei 950 US-Dollar.

13 bis 15,6 Zoll

Die drei Inspiron-Notebooks 15, 14 und 13 unterscheiden sich hauptsächlich durch die Größen. Dell setzt in allen drei Fällen auf Full-HD-Displays, allerdings beim 13-Zöller im 16:10-Format mit 1920 × 1200 Pixeln. Die beiden größeren Modelle begnügen sich mit 1080 Bildpunkten in der Höhe.

Wer sich für eine Intel-Version entscheidet, bekommt ab der i5-Konfiguration Intels Tiger Lake-H35, also Vierkern-Prozessoren, die dank erhöhter Leistungsaufnahme schneller takten als bei den bisherigen inspiron-Notebooks. Die einzige Ausnahme stellt das Inspiron 14 in der 2-in-1-Ausführung mit Touchscreen dar, das wahlweise mit den sparsameren Core i-1100G oder AMDs Ryzen 5000U (Lucienne) erhältlich ist. Die AMD-Ausführungen punkten mit mehr CPU-Kernen, beschränken sich allerdings stets auf USB 3.2 Gen 1 (5 GBit/s, früher USB 3.0 genannt) statt Gen-2-Ports mit verdoppelter Übertragungsrate. Letztere kommen bei den Intel-Modellen teilweise zum Einsatz.

Der Verkauf der Inspiron-Notebooks 15 (ab 550 US-Dollar), 14 (ab 550 US-Dollar), 14 2-in-1 (ab 730 US-Dollar) und 13 (ab 600 US-Dollar) soll in den kommenden Tagen beginnen. Das Inspiron 16 Plus folgt im Juni. Die 15,6- und 13-Zöller verkauft Dell optional auch mit Ubuntu-Betriebssystem statt Windows 10.

(mma)