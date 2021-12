Dell Latitude 5320 und 5520: BIOS-Updates zerschießen Notebooks

Die beiden Dell-Notebook-Serien Latitude 5320 und Latitude 5520 (einschließlich der 2-in-1-Modelle mit Touchscreens) haben Probleme mit der jüngsten BIOS-Version 1.14.3. Im herstellereigenen Forum und auf Reddit häufen sich Berichte, dass die Geräte nach dem Update nicht mehr hochfahren.

So zeigen die Notebooks nach dem Start meistens nur Black- oder Blue-Screens an, teilweise springen die Displays gar nicht erst an. Die Tastatur leuchtet teilweise auf, mit etwas Glück kommt man auch ins BIOS-Setup.

Allerdings werden USB-Sticks nicht erkannt, sodass man auch von diesen nicht booten kann. In selteneren Fällen kommt man bis zum Windows-Start, wo man allerdings nur eine Fehlermeldung ("Time of Day Not Set" / "Tageszeit nicht eingestellt") angezeigt bekommt und das Notebook neu startet. In diesem Zustand sind die Geräte unbrauchbar.

BIOS-Downgrade

Die Webseite Bleeping Computer hat einige Berichte zusammengetragen. Laut Beiträgen auf Reddit und in Dells Herstellerforum können Betroffene über die Option SupportAssist OS Recovery im BIOS-Setup die vorangegangene BIOS-Version 1.13.0 aufspielen. Ein Forenmitglied stellt eine für das Latitude 5320 und Latitude 5520 spezifische Anleitung bereit.

Auf den eigenen Support-Webseiten hat Dell die BIOS-Updates inzwischen entfernt – eine Stellungnahme gibt es jedoch nicht. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, sollte die automatische Update-Funktion in Dells Assistenz-Software vorerst deaktivieren.

Vereinzelte Berichte über zerschossene PCs gibt es auch bei den Desktop-Rechnern Inspiron 5680 und dem Alienware Aurora R8 – die Menge deutet allerdings nicht auf ein allgemeines Problem hin.

(mma)