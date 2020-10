Dell UP3221Q: 4K-Profi-Monitor mit 2000 Mini-LEDs und hoher Farbraumabdeckung

Dell hat seinen ersten Monitor mit Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung vorgestellt. Der UltraSharp 32 HDR PremierColor oder kurz UP3221Q nutzt 2000 einzeln ansteuerbare Leuchtdioden für akkurate HDR-Inhalte. In der Spitze leuchten die Mini-LEDs mit 1000 cd/m², was für den VESA-Standard DisplayHDR 1000 reicht.

Zum Einsatz kommt ein 32 Zoll großes IPS-Panel mit Ultra-HD-Auflösung (3840 × 2160 Pixel), 60 Hertz und 10-Bit-Verarbeitung pro Farbkanal (ohne FRC). Den DCI-P3-Farbraum deckt der UP3221Q laut Dell zu 99,8 Prozent ab, Adobe RGB zu 93 Prozent und BT.2020 zu 83 Prozent. Dank Werkskalibrierung soll die durchschnittliche Farbabweichung bei unter 1 liegen. An der Unterkante befindet sich ein ausfahrbares Kolorimeter von Calman, das den Monitor auf andere Farbräume abstimmen oder mit der Nutzungszeit nachkalibrieren kann.

Träge Reaktionszeit

Der statische Kontrast liegt mit 1300:1 am oberen Ende dessen, was IPS-Panels schaffen. Die Reaktionszeit von 8 ms (GtG) bei normaler Overdrive-Einstellung zeigt, dass Dell den UP3221Q für Bild- und Videobearbeiter auslegt – Spieler erhalten anderswo schnellere Alternativen. Die dreiseitige Blende lässt sich magnetisch am Monitor befestigen.

Die Blende lässt sich am UP3221Q abnehmen; das integrierte Colorimeter befindet sich an der Unterkante. (Bild: Dell)

DisplayPort, HDMI, Thunderbolt

Bildsignale nimmt der Bildschirm über einen DisplayPort 1.4, zwei HDMI-2.0-Anschlüsse oder als DisplayPort-Signal via Thunderbolt 3 entgegen. Letzterer kann beispielsweise ein Notebook mit 90 Watt aufladen und überträgt gleichzeitig Daten. Dank separatem Thunderbolt-3-Upstream-Anschluss lassen sich Daisychains mit mehreren aneinandergekoppelten Geräten einrichten.

Dell will den UltraSharp 32 HDR PremierColor (UP3221Q) ab dem 5. November 2020 für 4500 Euro verkaufen. (mma)