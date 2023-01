Dell Ultrasharp U3224KB: Erster 6K-Monitor mit 2,5-Gbit/s-Ethernet

Dell macht Lenovo im Kampf um den besten Büro-Monitor Konkurrenz. Der Ultrasharp U3224KB soll mit einer ungewöhnlich hohen Pixeldichte dank 6K-Auflösung, einem Thunderbolt-4-Hub mit vielen Anschlüssen und einer hochwertigen integrierten 4K-Webcam überzeugen.

Das 31,5 Zoll große IPS-Panel stellt 6144 × 3456 Pixel mit 60 Hertz dar – 2,56-mal so viel wie bei der gängigen 4K-Auflösung 3840 × 2160. Die Pixeldichte steigt somit von 139,9 auf 223,8 Pixel pro Zoll (ppi). Das Panel gehört zur sogenannten Black-IPS-Generation, die bessere Schwarzwerte als übliche IPS-Displays erreichen soll. Dell gibt folglich einen Kontrast von 2000:1 an. Bisher bot lediglich Apple Monitore mit 6K-Auflösung an.

Dank 10-Bit-Verarbeitung pro Farbkanal und somit 1,07 Milliarden darstellbaren Farben wird der DCI-P3-Farbraum nahezu vollständig abgedeckt. Einen Helligkeitswert nennt Dell nicht, mit einer DisplayHDR-600-Zertifizierung muss der Ultrasharp U3224KB aber mindestens 600 cd/m² schaffen.

DisplayPort 2.1

Eine Seltenheit ist der DisplayPort-2.1-Anschluss nebst HDMI 2.1. Alternativ zum Mini-DisplayPort-Anschluss kann der Monitor das DisplayPort-Bildsignal auch über einen Thunderbolt-4-Port in Form einer USB-C-Buchse schleusen. Der Vorteil: Über diesen fungiert der Monitor als Hub für viele weitere Anschlüsse.

Man kann etwa ein Notebook anschließen und dieses mit bis zu 140 Watt aufladen, während die gesamte Peripherie am Monitor hängt. Dank eingebautem KVM-Switch kann man mehrere Bildquellen gleichzeitig am Display betreiben.

Als Downstream stehen beim Hub insgesamt acht USB-Anschlüsse bereit, jeweils vier davon als Typ A und Typ C. Sieben übertragen 10 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2), solange der Upstream nicht limitiert. Ein Typ-C-Port gibt das Thunderbolt-4-Signal als Downstream weiter.

Praktisch: Drei USB-Ports lassen sich an der Unterkante ausklappen und sind für einen schnellen Zugang nach vorn gerichtet. Eine Seltenheit ist derweil der rückseitige Ethernet-Anschluss, der 2,5 Gbit/s überträgt und somit schneller arbeitet als die Ethernet-Ports der meisten anderen Monitor-Hubs. Alternativ zu Thunderbolt 4 lässt sich der Hub über einen USB-C-Upstream (10 Gbit/s) betreiben, dann allerdings mit einem größeren Flaschenhals bei der Datenübertragung.

4K-Webcam integriert

Untypisch groß ist derweil die Display-Oberkante mit der integrierten 4K-Webcam. Letztere lässt sich neigen, aber nicht drehen. Der Standfuß ist höhenverstell- und drehbar, zudem lässt sich das Display per Pivotfunktion hochkant nutzen. Dank VESA-Halterung kann man einen Monitorarm anschrauben.

Der Verkauf des Ultrasharp U3224KB soll zusammen mit weiteren 4K-Hub-Monitoren von Dell im zweiten Quartal 2023 beginnen. Preise nennt der Hersteller noch nicht.

(mma)