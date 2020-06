"Demon's Souls": Action-Rollenspiel wird für die PS5 neu aufgelegt

Ein Remake des Action-Rollenspiels "Demon's Souls" wird für die Playstation 5 erscheinen. Das hat Sony bei einem Livestream zu seiner kommenden Konsole mit einem kurzen Trailer angekündigt. Einen Release-Termin hat das Unternehmen, das auch die Publishing-Rechte am Original in Japan hält, dabei aber nicht genannt.

Trailer zu "Demon's Souls" (Quelle: Sony)

Entwickelt wird das Remake von "Demon's Souls" nicht vom Original-Entwickler From Software, sondern von Bluepoint Games. Das zu Sony gehörende Studio hat sich auf hochwertige Playstation-Remaster und -Remakes spezialisiert. Beispielsweise hat Bluepoint auch das Remake von "Shadow of the Colossus" auf die Beine gestellt.

Dass das Remake von "Demon's Souls" für die Xbox oder den PC erscheint, wird dadurch unwahrscheinlich: Sony hielt bereits am exklusiv für die Playstation erschienenen Original die Publishing-Rechte, auch das Remake scheint sich fest in der Hand der Japaner zu befinden.

"Soulslike"

"Demon's Souls" kam 2009 in den Handel und begründete ein neues Genre: bockschwere Action-Spiele, die neben flinken Fingern auch strategisches Vorgehen und Geduld verlangen. Solche Spiele werden heute häufig als "soulslike" beschrieben. Auf "Demon's Souls" ließ Entwickler From Software unter anderem die "Dark Souls"-Spiele folgen, aber auch "Sekiro: Shadows Die Twice" und "Bloodborne" fußen auf den Design-Lehren von "Demon's Souls".

Bekannt ist über das Remake noch nicht viel. Aus dem Trailer lässt sich aber herleiten, dass die Neuauflage von "Demon's Souls" ähnlich wie das Remake von "Shadow of the Colossus" grafisch komplett überarbeitet wird. Laut Sony sollen die Spieler die Wahl zwischen zwei Spielmodi haben: Einer favorisiert die Grafikqualität, der andere soll eine höhere Framerate bieten. Voraussichtlich geht es dabei um den Unterschied zwischen 30 und 60 Bildern pro Sekunde.

Im Vorfeld des Playstation-Streams hatten Fans über eine mögliche Ankündigung von "Bloodborne 2" spekuliert. Dazu kam es aber nicht. From Software arbeitet derzeit an einer neuen Spielemarke namens "Elden Ring", die in Zusammenarbeit mit George R. R. Martin entsteht. Bisher gibt es zu diesem Spiel aber kaum Informationen.

(dahe)