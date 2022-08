Demoszene-Festival Evoke findet 2022 wieder statt

Das Internationale Festival für digitale Kultur Evoke 2022 findet in ihrem 25. Jahr wieder als Präsenzveranstaltung statt. Das Treffen der Demoszene, die als "Kultur der digitalen Echtzeit-Animationen" seit 2021 zum immateriellen Kulturerbe in Deutschland gehört, läuft vom 5. bis zum 7. August in Köln. 2020 war die Evoke pandemiebedingt ausgefallen, 2021 fand sie lediglich als virtuelle Veranstaltung statt.

Das Video zeigt eine Auswahl von Demos der ersten 20 Jahre des Evoke-Festivals.

Rund 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet der Veranstalter Digitale Kultur e. V. in den Kölner AbenteuerHallenKalk. Gezeigt werden etwa "100 Weltpremieren neuer Demoszene-Produktionen", verspricht der Veranstalter in einer Mitteilung. Daneben gibt es ein buntes Programm mit Podiumsdiskussionen und Seminaren, Demoshows und Liveacts. Der Eintritt kostet 40 Euro. Tages- oder Abendkarten gibt es nicht.

Immaterielles Kulturerbe

Die Evoke war 1997 ins Leben gerufen worden. Seitdem fand sie jährlich als Festival der Demoszene statt, lediglich unterbrochen von der Coronapandemie 2020. Seit 2002 ist sie in Köln beheimatet.

Auf der Evoke präsentieren Künstler ihre digitalen Demos, die in verschiedenen Kategorien miteinander konkurrieren. In den einzelnen Kategorien können bestimmte Voraussetzungen gegeben sein, etwa im Umfang oder dass sie auf speziellen Rechnern wie den C64 in Echtzeit laufen müssen. 2021 wurde die Demoszene als immaterielles Kulturerbe von der deutschen UNESCO-Kommission anerkannt.

