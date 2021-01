Den Code fit halten: Workshop zur großen Migration auf PHP 8

Am 9. Februar gibt Stefan Priebsch, Mitbegründer und Berater bei thePHP.cc, einen Online-Workshop mit dem Titel "Die große Migration – wie Sie ihren Code für PHP 8 fit machen" und knüpft damit an die Online-Konferenz betterCode() PHP 8 vom 26. November 2020 an. Für Teilnehmerinnen und Teilnehmer bietet sich die Möglichkeit, ihren Code mit einem Experten an der Seite auf PHP 8 vorzubereiten.

Fit für PHP 8

PHP 8 installieren, den Webserver beziehungsweise den FastCGI-Container neu starten, fertig – wenn es so einfach wäre. Mit dem Erscheinen von PHP 8 wird die mit der 7er-Serie begonnene konsequente technische Modernisierung der Sprache und das damit verbundene "Aufräumen" hinter den Kulissen abgeschlossen. Wer also ein Upgrade auf die neue Version durchführen möchte, muss vor der Installation von PHP 8 Änderungen am vorhandenen Code vornehmen, um größeres Chaos zu vermeiden.

In diesem Workshop erhalten Teilnehmende einen umfassenden Überblick über die Haken und Ösen, die ein Upgrade auf PHP 7.x und 8 haben kann. Stefan Priebsch vermittelt konkrete Lösungsansätze, mit denen Entwickler ihren Code vorab für den Einsatz von PHP 8 fit machen können. In mehreren Programmierübungen wenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Online-Workshops das Gelernte direkt in der Praxis an. Eine Diskussion über verschiedene Migrations-Szenarien und -Strategien sowie Raum für die Fragen der Teilnehmenden runden das Tagesprogramm ab.

Weitere Details auf der Webseite

Nähere Informationen zu den nötigen Vorkenntnissen und zu den technischen Anforderungen des Workshops finden sich auf der Webseite der Veranstaltung. Interessierte können über die Konferenz-Webseite für 449 Euro (zzgl. 19 % MwSt.) ein Ticket erwerben.

betterCode() ist eine neue Marke von heise Developer und dpunkt.verlag, unter deren Dach Online-Konferenzen durchgeführt werden.

