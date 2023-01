Den Mac neu aufsetzen im Podcast von Mac & i

Spätestens beim Kauf eines neuen MacBooks oder Desktop-Macs stellt sich zwangsläufig die Frage: Wie lassen sich die Daten, Inhalte und Einstellungen des alten Macs möglichst einfach, schnell und vollständig auf den neuen Mac umziehen? Trivial ist das oft nicht, gerade beim Umzug seit Langem genutzter Macs gibt es manches zu bedenken. Zudem stehen mehrere Wege zur Wahl – mit eigenen Vor- und Nachteilen.

In der neuen Episode 36 des Apple-Podcasts von Mac & i tauschen sich Malte Kirchner und Leo Becker mit dem Mac & i-Redakteur Wolfgang Kreutz über die besten Strategien beim Mac-Umzug aus. Dabei wird unter anderem geklärt, welche Optionen es gibt, was meist der einfachste Weg ist und was man schon zur Vorbereitung tun kann. Wir vergleichen dabei auch die Mac-Migration mit dem Umzug auf ein neues iPhone und besprechen, wie sinnvoll es überhaupt noch ist, macOS komplett frisch aufzusetzen.

Die ganze Folge als Audio-Stream (RSS-Feed) zum Anhören und Herunterladen:

Neue Episoden alle zwei Wochen

Der Mac & i-Podcast erscheint mit dem neuen Moderatoren-Duo Malte Kirchner und Leo Becker ab sofort häufiger – in einem neuen Zwei-Wochen-Rhythmus. Neben Gesprächen mit Redakteurinnen und Redakteuren sowie Gästen zu Fachthemen werden dabei auch die Hörerinnen und Hörer sowie Aktuelles stärker eingebunden. Wir freuen uns über Zuschriften und Fragen an podcast@mac-and-i.de.

Der Apple-Podcast von Mac & i lässt sich per RSS-Feed (Audio oder Video) mit jeder Podcast-App der Wahl abonnieren. Zum Ansehen oder Anhören findet man ihn auch in Apples Podcast-Verzeichnis (Audio oder Video) und bei Spotify. Auf YouTube erscheinen neue Videos im Kanal von Mac & i.

(lbe)