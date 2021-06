Den Sommer feiern: Die Bilder der Woche (KW 23)

Wegen einer technischen Panne gibt es die Zusammenfassung der "Bilder des Tages" der vergangenen Woche erst am heutigen Montag statt wie sonst am Samstag. Wir möchten uns dafür entschuldigen.

Lange mussten wir in diesem Jahr auf den Sommer warten, jetzt ist er endlich da. Auch die Fotografen der c‘t Fotogalerie haben in der vergangenen Woche die warme Jahreszeit in all ihren Facetten porträtiert. Von badenden Menschen am Strand bis hin zu wilden Tieren in saftigem Grün.

Ein junges Mädchen in sommerlichem Kleid leuchtet mit einer Laterne in die warme Nacht. Das Motiv, das aus einem Märchen stammen könnte, wurde von Galeriefotograf robbyrob76 wunderschön inszeniert. Es war unser Bild am Samstag.

Sommerlich ging es am Montag mit den Zwilligen von Galeriefotografin Mira1959 weiter. Alle genossen den heißen Tag in Meeresnähe. Ähnlich erging es vielen Badegästen oder Sportlern. Das Wasser hat in der warmen Jahreszeit einfach magische Anzieungskräfte. Und so fing claus-labenz ein kunterbuntes Strandpanorama ein, das Containerschiff im Hintergrund stört die Freude nicht. Wolfgang Görgen stellt seinen Sportler vor die in der Sonne glitzernde Wasseroberfläche des Rheins.

Bild 1 von 7 Die Bilder der Woche (KW 23) (7 Bilder) Bild am Samstag: Robert Oswald wollte gern die blühenden Sakuras inszenieren. Dazu sollte sein junges Model in das weiche Licht der Laterne getaucht werden.

(Bild: Robert Oswald )

(cbr)