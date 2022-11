Den nächsten Schritt gehen: Von der Software- zur Produktentwicklung

Am 26. Januar 2023 geht die dritte Auflage der Online-Konferenz "Agile Softwareentwicklung im Unternehmen" von Heise und dpunkt.verlag an den Start. In sieben Vorträgen und einem nachfolgenden Online-Workshop zu Product Discovery am 2. Februar weisen Expertinnen und Experten den Weg zu einer noch erfolgreicheren Anwendungsentwicklung. Agiles Coden allein reicht nicht, sondern erst mit der richtigen Produkt-Denke gelingt es, den Kundenerwartungen und -wünschen gerecht zu werden und das richtige Produkt zu bauen.

So gelingt Produktentwicklung

Das Programm des Online-Events führt Teilnehmende Schritt für Schritt auf dem Weg von der agilen Software- zur Produktentwicklung voran. Dank des Agilen Manifests, das vor gut 20 Jahren die Grundlagen der Arbeit agiler Softwareteams formulierte, wurde im Hinblick auf Aspekte wie Softwarequalität und Feedback viel erreicht. Nun ist es an der Zeit, den Fokus auf die Produktentwicklung zu richten – und darauf, was das Produkt leisten muss. Alle im Team für die Entwicklung Verantwortlichen müssen sich nicht nur darauf konzentrieren, ein Produkt richtig zu bauen, sondern vor allem das richtige Produkt zu bauen, appelliert Konstantin Diener, CTO bei cosee, zum Einstieg in das Konferenzprogramm. In den weiteren Vorträgen erfahren Teilnehmende, wie sich diese Aufgabe gemeinsam meistern lässt.

Highlights aus dem Programm:

Gemeinsam bauen: Kontinuierlicher Flow mit Team-Programming

Das richtige Produkt finden: Product Discovery

Das Produkt richtig bauen: Schneller von der Idee zum Kunden

Das richtige Produkt gemeinsam bauen: Hilfe, mein PO nervt!

Jetzt schon den Frühbucherrabatt sichern

Die Teilnahme an der Veranstaltung kostet bis zum 4. Januar 2023 nur 199 Euro – danach dann 249 Euro (alle Preise zzgl. MwSt.). Ein Ticket für den Product-Discovery-Workshop am 2. Februar kostet 449 Euro.

