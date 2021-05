Denic: Tom Keller folgt Jörg Schweiger im Vorstand der de-Registrierungsstelle

Tom Keller ist in den Vorstand der Denic aufgerückt. Der Nachfolger des ausscheidenden Geschäftsführenden Vorstands Jörg Schweiger kommt damit aus den eigenen Reihen, wie der Aufsichtsrat der de-Registrierstelle den Mitgliedern der Genossenschaft nun mitteilte. Tom Keller war bislang Director Domain Services bei 1&1 IONOS SE und ist seit 2007 Mitglied beziehungsweise seit 2013 Vorsitzender des Aufsichtsrats der Genossenschaft. Weil Kellers direkter Wechsel vom Aufsichtsrat in den Vorstand von manchen Mitgliedern kritisch gesehen werden könnte, werde er sich bei der diesjährigen Generalversammlung einer Abstimmung stellen.

Schweiger, der 2014 zum Geschäftsführenden Vorstand bestellt wurde, hatte bereits im vergangenen Jahr angekündigt, dass er seinen zum Ende 2021 auslaufenden Vertrag nicht verlängern wolle. Nun teilte der Aufsichtsrat mit, dass Keller sich im Bewerbungsverfahren gegen 80 Mitbewerber durchgesetzt habe. Seinen eigenen Aufsichtsratsposten habe er ruhen lassen und inzwischen offiziell niedergelegt, hieß es aus Denic-Kreisen.

Keller selbst wollte sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht äußern, unterstrich aber auf Anfrage von heise online, dass der Vorstand der Denic aus „vier gleichberechtigten Vorständen (zwei Hauptamtliche, zwei Ehrenamtliche) besteht und es daher keinen expliziten CEO gibt, sondern nur Vorstände.“

Schweiger hatte im Vorstand 2013 die Aufgaben des CTO und seit dem Ausscheiden von Sabine Dolderer 2014 auch die Aufgaben des CEO übernommen. Sein hauptamtlicher Vorstandskollege Andreas Musielak vertritt die Denic eG als COO. Kellers Hinweis könnte darauf hindeuten, dass über den Zuschnitt der Aufgaben noch nicht das letzte Wort gesprochen ist.

Alter Hase aus einem Riesenladen

Vor allem aber will Keller wohl auch abwarten, wie die Mitgliedschaft seine Wahl durch den Aufsichtsrat, dem er so viele Jahre selbst angehört hat, aufnimmt. Fachlich ist der Karlsruher über alle Zweifel erhaben. Er gehörte ab 1995 zur Aufbaumannschaft von Schlund + Partner und betreute auch nach der Übernahme durch 1&1 das Domaingeschäft, einschließlich der Vertretung bei der Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).

Dort erstritt er als Vertreter der Registrare schon 2006/2007 eine erste Ausnahmeregelung zum besseren Datenschutz für Domaininhaberdaten, die bis zur Verabschiedung der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ein Jahrzehnt später wenig Beachtung gezollt wurde.

Das eingekaufte Wissen ihres langjährigen Aufsichtsrats dürfte die Genossinnen und Genossen Denic also freuen. Allerdings könnten manche befürchten, dass Keller als Vertreter eines der Domainriesen in .de eher die Interessen der großen Mitglieder im Auge hat. So werden viele wohl mit Spannung darauf warten, wie Keller den Wechsel nach immerhin 23 Jahren bei 1&1 Ionos erklärt und welche Pläne er für die Genossenschaft mitbringt.

(mho)