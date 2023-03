Der Ball muss ins Tor: Apples Fußball-Comedy "Ted Lasso" geht in nächste Saison

Apple hat am Mittwoch die dritte Staffel seiner Erfolgs-Comedy "Ted Lasso" beim Streamingdienst TV+ gestartet. Es handelt sich dabei vermutlich um die letzte Saison der Serie mit Jason Sudeikis, der dem Wirken eines amerikanischen Football-Trainers in Großbritannien folgt, wo er nun plötzlich einen Fußballclub leiten muss. Von "Soccer" hat Ted Lasso allerdings so gut wie gar keine Ahnung, als er nach England kommt, um das mittelmäßige Team des Premier-League-Clubs zu trainieren.

Apple veröffentlicht im Wochentakt

Ursprünglich gestartet war die Show im Sommer 2020. Nun folgen in Season 3 zwölf weitere Folgen, die wie bei Apple üblich schrittweise und Woche für Woche publiziert werden. Die letzte Folge ist für den 31. Mai geplant. In Staffel 1 kämpft der eindrücklich gespielte Ted darum, im fußballverrückten England als Trainer anerkannt zu werden. In Staffel zwei muss er erkennen, dass auch ein Ted Lasso Probleme haben kann, Panikattacken zum Beispiel. Auch in Staffel drei muss der Daueroptimist viel aushalten: Die Greyhounds vom AFC Richmond schaffen es nach Meinung der Medien wohl nur auf den letzten Tabellenplatz. Doch Ted gibt die Parole aus: "Believe", Glauben – an sich selbst, an die Spieler, die Mannschaft und den Sieg, wenn auch mit unkonventionellen Methoden.

"Ted Lasso" wurde von der Kritik gut aufgenommen und gilt als Überflieger im Apple-TV+-Programm, das bekanntlich nahezu nur Originalware ausstrahlt. Ein hervorragendes Ensemble, das mit Freude spielt, trifft auf eine unterhaltsame Geschichte, die lustige, gefühlvolle und melancholische Momente vereint. Wer des Englischen mächtig ist, sollte sich die Serie im Original ansehen. Denn viele der pointierten Dialoge sind viel lustiger im Englischen, geht doch in der Übersetzung einiges an Schlagfertigkeit und Feinheiten des Humors verloren.

Sudeikis wird "Coach" genannt

Dass die Serie so beliebt ist und mit gleich elf Emmy Awards geehrt wurde, liegt nicht zuletzt an den Sprüchen. Ganze Zitateseiten gibt es im Internet. Und im Computerspiel "Fifa 23" können Zocker ihre Teams auch mit Richmond-Spielern wie Roy Kent, Sam Obisanya, Jamie Tartt oder Dani Rojas bestücken.

Für Sudeikis, der auch Ideengeber, Mitproduzent und teilweise auch Drehbuchautor ist, ist der Ruhm eine mitunter bizarre Erfahrung. Die Leute reagierten auf die Schauspieler wie auf ein echtes Fußballteam, erzählte er kurz vor dem Start der neuen Staffel in einer Pressekonferenz. "Und ich werde Coach genannt, sehr aufregend. Ich weiß nicht, ob die Leute von "Grey's Anatomy" auch Doktor gerufen werden." (mit Material der dpa)

