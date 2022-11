Der DIY-Roboter Little-BOI erobert den Schreibtisch

Der Maker Shubham Bhatt stellt mit dem Little-BOI seinen dritten Deskbot vor, einen DIY-Roboter für den Schreibtisch. Angetrieben wird er von einem ESP32 mit freeRTOS. Dadurch kann er mehrere Dinge gleichzeitig tun und über eine Android-App via WLAN ferngesteuert werden. Das Besondere: Little-BOI zeigt seinen Gemütszustand über verschiedene Animationen auf einem OLED-Display.

Optisch erinnert er dadurch an den Anki Cozmo und das Roboter-Haustier Loona von Keyi Tech. Allerdings ist Little-BOI nicht als Spielzeug im Handel erhältlich, sondern kostenfrei als Open-Source. Die bestehenden Funktionen und Bauteile lassen sich also nach Belieben anpassen und erweitern.

Laut Shatt befindet sich Little-BOI in der ersten Version. Weitere Gesichtsausdrücke und Features seien geplant. Außerdem experimentiere er mit Sensoren und SLAM (Simultaneous Localization and Mapping), damit Little-BOI sich in einer nächsten Version autonom auf dem Schreibtisch zurechtfinden kann. Die Bauanleitung gibt es auf instructables.com.

(akf)