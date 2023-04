"Der Herr Der Ringe: Gollum", "Age Of Wonders 4": Neue PC-Spiele im Mai 2023

Im Mai dürfen Spieler sich auf Highlights wie "Age of Wonders 4" und "Der Herr der Ringe: Gollum" freuen. Außerdem verlässt "Darkest Dungeon II" die Early-Access-Phase und geht nun auch bei Steam an den Start.

Der Herr Der Ringe: Gollum

Das Action-Adventure "Der Herr der Ringe: Gollum" wurde von Daedalic Entertainment entwickelt und erscheint am 25. Mai 2023 für den PC und die gängigen Konsolen. Wie der Name bereits verrät, steht die Geschichte um das Geschöpf Gollum im Mittelpunkt des Spiels. "Der Herr der Ringe: Gollum" lässt Spieler in die Rolle des berühmten Charakters aus J.R.R. Tolkiens "Herr der Ringe"-Saga schlüpfen und schickt ihn auf eine abenteuerliche Reise durch Mittelerde. Gollum befindet sich in einem ständigen Kampf mit seinen inneren Dämonen und versucht, den einen Ring – seinen Schatz – zurückzuerlangen. Auf seiner Suche nach dem Objekt der Begierde muss sich Gollum vor allem seiner Stealth-Talente bedienen, denn Schwert und Rüstung gehören nicht zu seiner Ausstattung.

So helfen vor allem Verstohlenheit, Agilität und Gerissenheit dabei, Gegner und Hindernisse im Spiel zu überwinden. Falls eine direkte Auseinandersetzung doch einmal unumgänglich wird, kann Gollum seine Feinde auch hinterhältig und meuchelnd zu Fall bringen. "Der Herr der Ringe: Gollum" bietet eine neue, einzigartige Perspektive auf die Ereignisse der Herr-der-Ringe-Geschichte, da das Spiel aus der Sicht eines Charakters erzählt wird, der auch in den Filmen gern im Verborgenen blieb und nur in einigen Schlüsselmomenten in den Vordergrund trat. Ob sich letztendlich Gollum oder Sméagol durchsetzen kann, liegt ganz in der Hand des Spielers.

Darkest Dungeon II

"Darkest Dungeon II" ist ein rundenbasiertes Gothic-Rollenspiel mit Roguelike-Elementen und die Fortsetzung des beliebten Spiels "Darkest Dungeon". Am 08. Mai 2023 wird "Darkest Dungeon II" für den PC auf Steam veröffentlicht. Für Nutzer des Epic Games Store steht die Early-Access-Version des Spiels bereits seit Oktober 2021 zum Kauf bereit. "Darkest Dungeon II" spielt, wie auch der Vorgänger, in einem gotischen Dark-Fantasy-Setting voller angriffslustiger Kreaturen und bedrückender Dunkelheit. Spieler übernehmen die Kontrolle über eine Gruppe von Helden, die sich durch düstere Dungeons voller Gefahren kämpfen müssen. Dabei geht es neben den Kämpfen gegen Monster und andere Feinde auch um die Bewältigung von psychischen Belastungen und die Verwaltung von Ressourcen wie Nahrung und Ausrüstung.

"Darkest Dungeon II" bietet nicht nur neue Helden und Dungeons, sondern auch ein verbessertes Kampfsystem sowie mehr taktische Möglichkeiten, um Gegner aus dem Weg zu räumen. Vor jedem neuen Run in die düsteren Dungeons haben Spieler die Möglichkeit, ihre Helden-Gruppe und die Ausrüstung anzupassen. Das Zusammenstellen der Gruppe und ihrer Ausrüstung hat ebenso Auswirkungen auf den Spielverlauf wie das Treffen von Entscheidungen zwischen den einzelnen Kämpfen. Zwar endet ein gescheiterter Run mit dem Ableben der Gruppe, erbeutete Ressourcen lassen sich aber einsetzen, um die Helden für kommende Abenteuer besser vorzubereiten.

Age Of Wonders 4

Mit "Age of Wonders 4" geht am 02. Mai 2023 der langersehnte, neuste Teil der "Age of Wonders"-Spielereihe an den Start. "Age of Wonders 4" soll, was das Setting betrifft, da weitermachen, wo "Age of Wonders 3" 2014 aufhörte, nämlich in einer klassischen Fantasywelt. Der letzte Ableger der Serie war "Age of Wonders: Planetfall", der im Jahr 2019 veröffentlicht wurde und erstmals in einem Science-Fiction-Setting stattfand. In "Age of Wonders 4" übernehmen Spieler die Kontrolle über einen Anführer samt Fraktion in einer dynamischen Spielwelt, die sich mit dem stetig wachsenden Reich verändert. Das Spiel kombiniert Elemente aus 4X-Strategie und rundenbasierten taktischen Kämpfen und bietet dank eines neuen Systems mit zufällig generierten Story-Ereignissen und detailliert anpassbaren Reichen einen hohen Wiederspielwert.

Der Spieler kann seinen eigenen Herrscher und das dazugehörige Reich erstellen und nach seinen Vorstellungen gestalten, indem er körperliche Merkmale, Gesellschaftsmerkmale und magische Mächte kombiniert. Die Story dreht sich um mächtige Zauberer-Könige, die in die Welt zurückkehren und als Götter über die Sterblichen herrschen wollen. Der Spieler muss geheimnisvolle, alte Bücher erlangen und meistern, um sein Volk weiterzuentwickeln und sich auf epische Schlachten vorzubereiten. "Age of Wonders 4" bietet taktische, rundenbasierte Schlachten und ein neues Moralsystem sowie ein neues Ereignissystem, das den Geschichten eine besondere Tiefe und Vielfältigkeit verleihen soll.

Diese und weitere Neuerscheinungen Mai haben wir in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Titel Genre Plattform Erscheinungsdatum Age Of Wonders 4 Strategie Windows, PS5, Xbox Series 02.05. Redfall Open World Shooter Windows, Xbox Series 02.05. Showgunners Strategie Windows 02.05. Big Butt Boxing Multiplayer-Action Windows, PS4, PS5, Switch 04.05. Death or Treat Soulslike Windows, PS4, PS5, Xbox Series, Switch 05.05. Darkest Dungeon II Dungeon Crawler Windows 08.05. Mechabellum Strategie-Simulation Windows 11.05. Amnesia: The Bunker Horror Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series 16.05. Endless Dungeon Action-Roguelike Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch 18.05. The Outlast Trials Survival-Horror Windows, PS4, Xbox One 18.05. Lego 2K Drive Rennspiel Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch 19.05. After Us Rätsel-Plattformer Windows, PS5, Xbox Series 23.05. Miasma Chronicles Taktik-RPG Windows, PS5, Xbox Series 23.05. Der Herr Der Ringe: Gollum Action-Adventure Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch 25.05. System Shock Remake SciFi-Action Windows, Mac, Linux, PS4/5, Xbox One/Series X/S 30.05. Shattered Heaven Kartenkampfspiel Windows 31.05.

