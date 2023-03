Der Mensch und seine Umgebung: Die Bilder der Woche (KW 10)

Die Bandbreite an fotografischen Motiven kann überwältigend sein. Ein gutes Foto in der Masse an Möglichkeiten zu schießen, ist nicht immer einfach. Mal erscheint ein Motiv zu banal, mal zu populär oder gar zu kitschig. Unseren Galeriefotografen jedoch gelingt es stets interessante Blickwinkel zu finden und gelungene Bilder zu schaffen.

Hochhausecke

Wolfgang Görgen hat ein modernes Bankgebäude in Schwarz-Weiß fotografiert, er berichtet über sein Bild: "Das Foto zeigt nicht das ganze Gebäude, sondern nur eine Ecke in einer Schieflage. Mithilfe der weißen Gebäudeformen und den schwarzen Fenstern entsteht eine SW-Grafik."

Storchennest Kloster Benediktbeuern

Eine ehemalige Abtei der Benediktiner – in Kombination mit einem Storchennest und einer schmalen Mondsichel hat Galeriefotograf Walter Seibold ein stimmungsvolles Bild geschaffen: "Es ist wohl der ökologischen Landwirtschaft zu verdanken, dass sich ein Storchenpaar ein Nest auf dem Konvent des Klosters Benediktbeuern gebaut hat. Wann immer habe ich mir die Zeit genommen, das Storchennest, bei entsprechenden Aktivitäten, aus den verschiedensten Perspektiven und Tageszeiten, zu fotografieren. Als ich dann die schmale Mondsichel am Abendhimmel entdeckte, sprintete ich sofort los, um diese Stimmung abzulichten. Dabei galt es auch hierbei diverse Standorte auszumachen. Dank der umfangreichen Erkundungen im Laufe der Zeit, wusste ich schon in etwa, wo ein Point of Interesst zu finden sei. Doch ein bisschen war noch zu klettern, damit dieses Foto zustande kam."

Tagebau 1

Fotografin Anne Bender hat eine Abraumhalde im Rheinischen Braunkohlerevier so fotografiert, dass diese weniger nach Rheinland, sondern viel mehr nach amerikanischem Nationalpark aussieht. Über ihr Foto erzählt sie: "Das Bild Tagebau1 ist auf der Aussichtsplattform des RWE-Tagebaus in der Nähe von Inden entstanden. Ich habe das Foto gemacht, weil mich die beeindruckenden Abraumhalden sehr an die Kulisse des Grand Canyon erinnert haben. Die Sonne beleuchtete die aufgeschütteten Erdmassen und die verschiedenen Schattierungen des Gesteins traten mit ihren unterschiedlichen Helligkeitswerten und Brauntönen sehr gut hervor. In der Nachbearbeitung habe ich den Kontrast und die Schatten bearbeitet."

Bundesbüdchen

Kiosk, Späti, Trinkhalle, Büdchen – für kleine Läden, die auch außerhalb der normalen Ladenöffnungszeiten geöffnet haben, gibt es verschiedene Bezeichnungen. Klaus-Peter Kubik hat das Bundesbüdchen in der ehemaligen Bundeshauptstadt Bonn in abendlicher Atmosphäre abgelichtet und schreibt: "Das 'Bundesbüdchen' ist ein historischer Kiosk im ehemaligen Bonner Regierungsviertel. Nachdem es vor einigen Jahren von seiner ursprünglichen Position entfernt und zwischengelagert wurde, hat es in der Nähe des World Conference Centers einen neuen Standort bekommen. Um die besondere Atmosphäre der Beleuchtung und des Schriftzuges darzustellen, habe ich das Bundesbüdchen nach Einbruch der Dunkelheit fotografiert. Ein vorbeigehender Fußgänger bringt zusätzlich ein wenig Dynamik ins Bild. Fotografiert wurde handgehalten mit einer Olympus OM-D E-M1 mit 7-14er Objektiv bei 1/10 Sekunde und ISO 400."

Kirche auf Kreta

Auf der griechischen Insel hat Galeriefotograf Marco Bosse eine kleine Kirche fotografiert, von denen es auf der Insel mehr als 800 gibt. Er berichtet darüber: "Das Bild ist im November letzten Jahres bei bestem Wetter auf Kreta mit einer Fuji X-Pro 2 entstanden. Ich habe für die Foto-Tour eine extra Filmsimulation auf der Kamera gespeichert, welche einen schönen analogen Look hat, der gut zu den historischen Gebäuden der Insel passt. Auf dem Foto finde ich, passt das auch sehr gut. Die Nachbearbeitung in Capture One war sehr behutsam, lediglich Kontrast und Helligkeit habe ich etwas angepasst sowie den Bildausschnitt geringfügig korrigiert, damit die Symmetrie des Bildes besser zum Vorschein kommt."

