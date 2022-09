Der Merge ist da: Ethereum ist Proof of Stake - weg vom Mining

Die Kryptowährung Ethereum hat erfolgreich ihr Konsensverfahren von Proof of Work zu Proof of Stake umgestellt. Damit hat sich die Blockchain der zweitgrößten Kryptowährung vom stromhungrigen Blockerzeugungsverfahren des sogenannten Minings verabschiedet. Um 8.44 Uhr am heutigen Donnerstag wurde der festgelegte Schwellenwert für die Schwierigkeit der Miningaufgabe (Total Terminal Difficulty) erreicht, ab dem dann die Erzeugung von Blöcken nach den neuen Protokollregeln erfolgreich einsetzte.

Der Merge (also Verschmelzung) genannte Übergang war bereits erwartet worden. Der Wechsel nahm seinen Anfang mit 6. September. Dort wurde das Bellatrix-Update aktiviert. Nun folgt das Paris-Update. Wie der Protokollwechsel ablaufen sollte, haben wir in folgenden Meldungen erklärt:

