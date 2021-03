Der Reiz der Kontraste: Die Bilder der Woche (KW 10)

Düster, trist, dennoch nicht minder eindrucksvoll: Mit seinem Bild "UNESCO Welterbe" zeigt Fotograf Thomas-Weinsheimer einen spannenden Kontrast auf. Der riesige Steinbruch in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft scheint die Burg Sooneck regelrecht verschlingen zu wollen. Aufgrund der gewählten Perspektive, die die Zufahrtsstraßen und die Erdaufschüttungen besonders imposant erscheinen lassen, wirkt die Jahrhunderte alte Burg regelrecht zierlich. Seit Anfang der Nullerjahre gehört sie zum UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal und darf sich außerdem geschütztes Kulturgut nennen. So richtig gefährlich dürfte ihr der Tagebau also tatsächlich nicht werden.

Einen farbenfroheren Kontrast erschafft Fotograf claus-labenz – und das in mehrerlei Hinsicht. Er zeigt die Bockmühle in Honigfleth (Schleswig-Holstein) geradezu umzingelt von modernen Windkrafträdern. Dazu arbeitet er im Himmel einen sehr eindrücklichen Komplementärkontrast zwischen Blau- und Orangetönen heraus.

Mit einem Foto von Paul Keiffer alias Daisymupp64 starten wir in die Bilderwoche. "Vor dem Abgrund" entstand in einem Freizeitpark in den Niederlanden, wo er und ein paar Freunde gezielt Actionfotos aufnehmen wollten. Schon im Vorfeld hatte er sich bei den Achterbahnen nach geeigneten Fotospots umgesehen, schreibt er c't Fotografie: "Ich hatte meine Canon 60D mit dem Tokina 50-135 mm f2.8 bestückt und auch mit 1/2000 Sekunde sowie Blende f/2.8 gearbeitet, um die Gesichter möglichst deutlich festzuhalten. Das Foto hier ist Teil einer Serie, die ich am Fahrgeschäft 'Baron 1898' gemacht habe, kurz bevor der Wagen mit den Fahrgästen 37,5 Meter senkrecht in die Tiefe fällt."

