Der Streaming-Dienst Netflix enthüllt erfolgreichste Serien und Filme

Netflix hat auf der jährlichen vom Medienunternehmen Vox Media ausgerichteten Code-Konferenz Einblicke in das Konsumverhalten seiner Abonnenten gewährt. Bisher schien das Unternehmen bezüglich solcher Daten eher zurückhaltend. Die erste Staffel von Bridgerton – eine amerikanische Fernsehserie, die 2020 bei Netflix ihre Premiere hatte – führt die Liste der Top-Serien an.

Wie The Verge berichtet, gab der Co-CEO des Streaming-Dienstes, Ted Sarandos, Einblicke über die auf Netflix beliebtesten Titel. Unklar ist, ob dabei nur Eigenproduktionen berücksichtigt wurden, was aber wahrscheinlich ist. Auf zwei von Sarandos geteilten Folien wurden Angaben zu den am häufigsten angesehenen Serien und Filmen gemacht – sowohl nach Anzahl der insgesamt von allen Abonnenten geschauten Stunden als auch nach Anzahl der Konsumenten.

Bridgerton beliebt

Auf der Folie zeigt die Top 10 eine Tabelle mit den von allen Nutzerinnen und Nutzern am längsten angesehenen Serien und Filme. Die Liste wird von der Serie Bridgerton mit 625 Millionen Stunden Sehzeit angeführt. Es folgt die vierte Folge von Haus des Geldes mit 619 Millionen Sehstunden. 582 Millionen Stunden verbrachten Netflix-Abonnenten mit Bird Box.

Beliebteste Serien und Filme nach Anzahl geguckter Stunden (Bild: The Verge)

In einer weiteren Tabelle ist die Anzahl aller Zuschauer aufgelistet. Auf Platz eins der beliebtesten Titel befindet sich erneut Bridgerton mit 82 Millionen Zuschauern. Lupin und The Witcher kommen auf jeweils 76 Millionen Zuschauer. Allerdings bezog Netflix einen Film oder eine Serie bereits in die Statistik ein, wenn ein Titel mindestens zwei Minuten abgespielt wurde, was etwas vage ist und unter Umständen eher das Interesse an einem Produkt widerspiegelt.

Was ist ein erfolgreicher Titel

Produktionsfirmen könnten eher daran interessiert sein, welche Titel von Anfang bis Ende angesehen wurden. Da es bisher keinen einheitlichen Standard zur Definition eines erfolgreichen Titels gibt, wenden Streaming-Dienste eigene Regeln an. Da Netflix aufgrund der Corona-Krise gehäuft Filmpremieren zeigen durfte, sind Einblicke über den Erfolg der Produkte, ähnlich wie es bei Kinofilmen schon länger Praxis ist, interessant.

(mack)