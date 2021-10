Der Weg in die Cloud: c’t-Sonderheft mit Wissen und Praxis

Das Angebot klingt verlockend: Beim Cloudprovider aus den USA und auch aus Europa gibt es Server und Speicherplatz in nahezu unbegrenzter Zahl, ohne mehrjährige Verpflichtung zum Stunden- und Minutenpreis. Vom Start-up bis zum Großkonzern findet dieses Modell viele Anhänger, besonders für Dienste, die schnell skaliert werden müssen. Damit Websites, Datenbanken, Speicherplatz und Anwendungen ein Zuhause in flexibler Cloudumgebung finden, sind in den vergangenen knapp 10 Jahren zahlreiche Techniken entstanden: Container bilden die Grundlage, Container-Orchestratoren machen den Betrieb von großen Container-Umgebungen erst möglich, neue Datenbanken ergänzen die traditionellen Angebote. Unter dem Begriff "Cloud-Native" versammeln sich zahlreiche Werkzeuge, die den Umzug in die Cloud vereinfachen.

Wie Admins und Entwickler aus der Vielzahl an Hilfsmitteln geeignete auswählen und kombinieren, zeigt das neue c’t-Sonderheft Cloud, das jetzt erschienen ist. Es enthält eine Marktübersicht über europäische Cloudprovider und zeigt an praktischen Beispielen, was zu einer Cloudstrategie gehört.

Wissen und Praxis

Im Heft erfahren Sie, wie HTTP-Verkehr mit dem Open-Source-Router Traefik geroutet und mit HTTPS und einem Let’s-Encrypt-Zertifikat gesichert wird, wie eine eigene Nextcloud-Instanz schnell einsatzbereit ist und welche Wartungsaufgaben später auf Sie zukommen.

Entwickler, die bereits Programmiererfahrung haben, finden eine ausführliche Einführung in die Programmiersprache Go, die einen festen Platz im Cloud-Universum hat – nicht nur Docker und Kubernetes selbst sind in Go geschrieben. In mehreren Schritten entstehen ein Kommandozeilenwerkzeug und ein Webserver in Go, der HTML und ein API bereitstellt.

Wer zwar Cloud-Native Techniken wie Container attraktiv findet, seine Dienste und Daten aber keinem Anbieter anvertrauen möchte, bekommt praktische Tipps, wie der eigene lokale Server zur privaten Cloudumgebung für zu Hause und das Unternehmen wird. Zur vollständigen Cloud-Strategie gehört aber noch mehr: Wer eigenen Code ausliefern will, ist gut beraten, sich mit Continuous Integration & Delivery (CI/CD) auseinanderzusetzen. Im Heft erfahren Sie, wie gängige CI/CD-Werkzeug das Leben vereinfachen.

Das Sonderheft c't Cloud gibt es sowohl auf Papier für 14,90 Euro als auch als digitale PDF-Ausgabe für 12,99 Euro im heise shop, in unseren Android- und iOS-Apps oder bei Amazon. Das Bundle beider Versionen kostet 19,90 Euro.

(jam)