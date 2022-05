Der Weg zum klimaneutralen Rechenzentrum

Schwerpunkt des Data Center Expert Summit sind aktuelle Entwicklungen und neue Strategien für den RZ-Betrieb der Zukunft. Neben der Technik von Hyperscale über High Performance Computing bis Edge und der Rolle von Rechenzentren bei der digitalen Transformation steht vor allem das Thema Nachhaltigkeit im Zentrum der Veranstaltung.

Klimaneutrale Internetwirtschaft

In einer Paneldiskussion, die von iX-Redakteurin Susanne Nolte moderiert wird, diskutieren RZ-Betreiber, -Ausrüster und Forscher darüber, wie die Internetwirtschaft klimaneutral werden kann. Das Themenspektrum reicht von Sicherheit, Klima- und Stromversorgung bis zu innovativen Ideen für einen nachhaltigen RZ-Betrieb. Weitere Panels beschäftigen sich mit Best Practices für den alltäglichen RZ-Betrieb und digitalen Ökosystemen (komplettes Programm).

Der Data Center Expert Summit findet am 8. und 9. Juni am GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung in Darmstadt statt. Das Höchstleistungsrechenzentrum, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel für besondere Umweltfreundlichkeit, kann am 8. Juni besichtigt werden. Veranstalter des DCES ist der Verband der Internetwirtschaft eco.

(odi)