Der heise Security Crashkurs zum Schutz vor Ransomware

Nur wer Angriffe versteht, kann sie auch verhindern. Das heise Security Webinar zu Ransomware – Angriffe verstehen und erfolgreich abwehren erklärt sowohl die Techniken der Angreifer als auch die Funktionsweise der verschiedenen Schutzmaßnahmen. Damit können IT-Security-Verantwortliche Ihre Unternehmens-IT so absichern, dass deren Verteidigung nicht beim ersten falschen Klick in sich zusammenstürzt.

Von 0 auf 100 in zwei Vormittagen

Das Webinar ist sozusagen ein Crashkurs, der die Teilnehmer von (fast) null sofort auf Speed bringt. Durch das Format von zwei halben Tagen kann der Referent dabei ausreichend tief in die Thematik einsteigen, dass das dann auch tatsächlich für die konkrete Praxis hilfreich ist. Und dem ein oder der anderen ist der Referent Stefan Strobel bereits von seinen hervorragenden Vorträgen auf der heise Security Tour bekannt – der kann das!

Am ersten Vormittag geht es vor allem darum, die Angreifer, deren eingesetzte Tools und Techniken zu verstehen. Am zweiten stellt Strobel dann Erkennungs- und Schutzmaßnahmen vor und analysiert sie auf ihre jeweilige Wirksamkeit hin. Dabei geht er sowohl auf Architekturen und kostenlose Konfigurationsmaßnahmen als auch kommerzielle Sicherheitsprodukte ein und zeigt, wie sich diese optimal ergänzen können.

Unabhängig und werbefrei

Das Webinar ist eine redaktionelle Veranstaltung und damit zu 100 Prozent unabhängig und frei von Werbung. Es findet statt am 3. und 4. Mai 2023, jeweils 9 bis 13 Uhr. Der Inhalt richtet sich gezielt an Administratoren und Sicherheitsverantwortliche, auch in kleineren Unternehmen und Organisationen. Die Teilnahme kostet regulär 445 Euro; bis zum 11. April gilt jedoch ein Frühbuchertarif für 415 Euro. Mitglieder von heise Security Pro können wie immer kostenlos an all unseren Security-Webinaren teilnehmen (ihr findet den Code dafür in der Agenda des Pro-Forums). Weitere Informationen und die Möglichkeit sich anzumelden gibt es auf

Mehr zu heise Security Pro erfahren Sie hier:

