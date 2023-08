Der optimale PC 2024: Wir brauchen Ihre Tipps!

Seit über 20 Jahren liefern wir in c’t zur Vorweihnachtszeit unter dem Titel "Der optimale PC" Bauvorschläge für Desktop-PCs. Das haben wir auch für dieses Jahr geplant, jedoch mit einer Änderung: Wir hätten dafür gern Ihre Wünsche und Anregungen. Das können etwa Eigenschaften wie "leise", "sparsam" oder "kompakt" sein, die der Rechner erfüllen muss. Wichtig wäre uns vor allem, dass Sie uns mitteilen, für welche Anwendungsgebiete der Rechner taugen soll, also beispielsweise "4K-Gaming", "einfache Office- und Webanwendungen" oder "leistungsstarke Rendermaschine". Wer schon detaillierte Vorstellungen hat, kann selbstverständlich auch konkrete Komponentenwünsche äußern. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an bauvorschlag24@ct.de.

Anzeige

Als Anregung können Sie sich von einigen Projekten inspirieren lassen, die wir in den letzten Monaten veröffentlicht haben. Brandneu ist unser Budget-Gaming-PC für 600 Euro, der für flüssiges Spielen in Full-HD-Auflösung taugt. Im Frühjahr haben wir fürs Homeoffice einen Mini-PC mit Sechskernprozessor vorgestellt. Der optimale PC 2023 teilte sich in einen preisgünstigen Allrounder mit 13 Watt Leerlaufleistungsaufnahme sowie eine High-End-Maschine mit starkem Ryzen-16-Kern-Prozessor auf.

Aus den gesammelten Einsendungen versuchen wir dann, unsere Bauvorschläge für den optimalen PC 2024 zu extrahieren.

(chh)