Design Awards 2022: Diese Apps findet Apple in diesem Jahr besonders gelungen

Apple hat zwölf Entwicklerinnen und Entwickler für ihre Apps mit dem jährlich vergebenen Design Award ausgezeichnet. Die Preisverleihung findet jeweils während der Entwicklerkonferenz WWDC statt und soll laut Apple besonders innovative und schön gestaltete Apps prämieren. In sechs Kategorien wurden jeweils eine App und ein Spiel gewürdigt. 36 Apps waren im Vorfeld als Finalisten ausgewählt worden.

Gelungene Inklusion

In der Kategorie Inklusion haben die australische App Procreate, ein Designtool, und das ebenfalls aus Australien kommende Spiel Wylde Flowers, das im Spielestreamingdienst Apple Arcade verfügbar ist, die Preise erhalten. Im Falle der Mal-App wurden die Bedienungshilfen gelobt, das Spiel setzt sich für Diversität in der Gesellschaft ein. Unter den Nominierten war aus dem deutschsprachigen Raum der Österreicher Klemens Strasser mit seinem Spiel Letter Rooms.

Vergnügen und Spaß

Die App "(Not Boring) Habits" aus den USA ist ein Gewohnheits-Tracker, der für sein Design, die spielerische Haptik und die spielerische Umsetzung mit dem Design Award ausgezeichnet wurde. "Overboard!" aus Großbritannien, ein Krimi in Form eines Spiels, versetzt die Nutzer in die Rolle eines Missetäters, der versuchen muss, zu entkommen. Hier würdigte Apple die fesselnde Erzählweise.

Interaktion

"Slopes" aus den USA ist eine App für Ski- und Snowboardfahrer, mit denen diese ihre Aktivitäten tracken können. Laut Apple zeichnen die App ihre Social Features aus, mit denen Nutzer leicht miteinander in Kontakt treten können. "A Musical Story" (Frankreich) ist ein Rhythmus-Spiel, das an die 70er-Jahre angelehnt ist. Apple würdigt den aufwendig animierten Minimalismus des Spiels.

Sozialer Einfluss

Die Geschichten einflussreicher Frauen stehen im Mittelpunkt der App "Rebel Girls" (USA). Apple zeichnet in der Kategorie "Sozialer Einfluss" aus, dass auf wichtige Themen aufmerksam gemacht wird. Als Spiel wurde "Gibbon: Beyond the Trees" ausgezeichnet, das aus Österreich kommt und im Abodienst Apple Arcade gespielt werden kann. Es handelt sich um ein ökologisches Abenteuer mit handzeichneten Landschaften.

Virtualisierung und Grafik

Die Kamera-App "Halide Mark II" aus den USA beeindruckte die Juroren aufgrund ihrer Funktionen und dem Bedienkonzept. Als Spiel wurde "Lego Star Wars: Castaways" ausgezeichnet, das von Gameloft in Kanada entwickelt wurde. Es beeindrucke mit packenden visuellen Effekten und seinem Gameplay.

Innovation

Das Entwicklerteam Volst aus den Niederlanden hat mit der Audio-App "Odio" die Juroren begeistert. Die App erzeugt naturgetreue Umgebungsgeräusche, die mit 3D-Audio und Head Tracking besonders in Szene gesetzt werden. In dieser Kategorie wird besonders der neuartige Einsatz von Apple Technik gewürdigt. Ähnlich die Begründung für die Auszeichnung des südkoreanischen Spiels "Marvel Future Revolution".

Die Entwickler der ausgezeichneten Apps dürfen sich infolge der Prämierung vor allem über das öffentliche Interesse freuen, das mit den Design Awards einhergeht. Es lohnt sich jeweils auch ein Blick auf die Vorjahre. Heise berichtete unter anderem über die Gewinner des Design Awards in den Jahren 2017, 2018, 2019 und 2020.

