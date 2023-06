Details im Dunkeln: Die Bilder der Woche (KW 24)

Licht spielt in der Fotografie eine entscheidende Rolle. Landschaftsfotografen planen akribisch, wann die Sonne an ihrem geplanten Motiv die schönste Wirkung entfaltet. Studiofotografen überlassen nichts dem Zufall und sorgen mit künstlichen Lichtquellen für optimale Bedingungen, um ihre Bilder plastisch und stimmungsvoll zu gestalten. Andere Sujets und Techniken benötigen allerdings die weitestgehende Abwesenheit von Licht – wie etwa Lightpaintings.

Die Bilder des Tages der vergangenen Woche zeigen von der Aktfotografie, über einen Innenraum, bis zu Eventfotografie und Architektur unterschiedliche Beispiele für Fotos bei wenig Licht.

Den Anfang machte am Samstag Kristian Liebrand, der seit 2008 Akt und Boudoir fotografiert. Seine Aufnahme wird dominiert von einem schwarzen Rahmen um einen strahlend hellen Ausschnitt. Dadurch wirkt sein davor stehendes Modell beinahe wie eine Silhouette.

Auch der Fotograf des Bildes vom Sonntag, Karsten Gieselmann, hat eine Profession. Bei ihm sind es Treppenhäuser, die er immer wieder spektakulär in Szene setzt. Hier hat er ein Treppenhaus in einem Gerichtsgebäude in München eingefangen. Obwohl tagsüber fotografiert, dominiert das Schwarz der Treppenstufen und der starke Kontrast zum weißen Geländer.

Für das Bild vom Montag war M.Schröder auf einer Kirmes unterwegs. Eine Belichtungszeit von 1/8 Sekunde bannt die Dynamik des Karussells ins Bild und die bunten Farben vor nachtschwarzem Hintergrund machen die Stimmung für den Betrachter erlebbar.

Den Abschluss der Arbeitswoche bildete am Freitag die imposant inszenierte Waldschlößchenbrücke in Dresden. Fotograf Forstwirt fotografiert aus einer tiefen Perspektive, die dunkle Umgebung sorgt im Zusammenspiel mit dem illuminierten Bauwerk für starke Bildwirkung.

Lightpainting

Peter Lund fotografierte ein Lightpainting in Hamburg. Er beschreibt die Aufnahme und seine Arbeit folgendermaßen: "Bei dem Bild handelt es sich um eine Lichtmalerei, welche ich zusammen mit Nisvican (Nissi) Roloff-Ok gemacht habe. Sie hat eine Galerie in der Hafencity. Ich habe mir schon lange gewünscht, ein Foto zu machen, wo das Licht nicht vor dem Objekt/Subjekt stattfindet, sondern sich mit diesem verbindet.

Mein Name ist Peter Lund und ich halte Welten und Geschichten fest. Manche dieser Welten sind gebaut, andere beobachtet. Seitdem ich denken kann, habe ich farbenvolle Bilder und Geschichten in meinem Kopf. Die Fotografie war für mich immer das Tor, um diese Bilder auch Realität werden zu lassen, selbst wenn die Bilder nicht realistisch sind.

Als ich Anfang der 90er als Assistent bei Norbert Thoelle gearbeitet habe, hat dieser oft mit Lightpainting seine Bilder verfeinert. Seine Arbeiten waren aber meistens still und nicht bewegt und das Licht diente als Akzent. Mich hat aber das Licht an sich immer interessiert. Und mit Polaroid und entfesselten Blitzen habe ich dann angefangen, Menschen auszumalen. Mit dem Umstieg auf die digitale Fotografie entdeckte ich dann immer neue Felder, die mich interessierten. Ich möchte das Licht zu den Menschen bringen. Und meine Geschichten erzählen. Derzeit arbeite ich an dem Thema Lichtblobb und die kleine Wolke."

Himmel und Meer

Eine von zwei Ausnahmen in der vergangenen Woche stellte das Foto von Hermi1 dar. Er fotografierte bei strahlend blauem Himmel einen Innenhof. Dazu schreibt er uns: "Das Bild entstand ungeplant während des Besuchs eines netten Freundes in Wien. Wir waren wie Touristen in unserer Heimatstadt unterwegs. Die Architektur des Innenhofes des Hotels fasziniert mich durch seine außergewöhnliche Fenstergestaltung. Da ich leider ohne Kamera unterwegs war, ist dieses Foto mit dem Handy entstanden. Um die strenge Geomtrie und Ausrichtung zu lockern, habe ich den Bildausschnitt leicht verschoben und verdreht."

Die zweite Ausnahme aus der Reihe der eher dunklen Aufnahmen hat Thomas Bartel in Frankreich auf der Halbinsel Quiberon in der Bretagne fotografiert. Die Region bezeichnet er als Paradies für Fotografen.

Alle Bilder der Woche finden Sie in der folgenden Bilderstrecke.

(tho)