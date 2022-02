Deutsche Telekom: Anrufe in die Ukraine vorübergehend kostenlos

Die Deutsche Telekom bietet Anrufe und SMS in die Ukraine derzeit kostenlos an. Das gilt sowohl für das Fest- als auch für das Mobilfunknetz, teilte die Telekom auf Twitter mit. Auch das Roaming innerhalb der Ukraine wird "bis auf Weiteres" kostenfrei.

Laut der Telekom gilt das Gratis-Angebot für Privatkunden und Geschäftskunden. Auch Nutzerinnen und Nutzer der Mobilfunkverträge von Congstar können demnach kostenlos in die Ukraine telefonieren oder Roaming in der Ukraine nutzen. "Für das, was aktuell in der Ukraine passiert, fehlen uns die Worte", schreibt die Telekom auf Twitter.

"Wir haben eine große Anzahl von Menschen mit ukrainischen Wurzeln in Deutschland", sagte ein Telekom-Sprecher. "Sie stehen in Kontakt mit ihren Verwandten und Bekannten und machen sich Sorgen. Wir wollen unseren Beitrag leisten, damit sie den Kontakt aufrechterhalten können."

Die beiden anderen deutschen Mobilfunkbetreiber Vodafone und Telefónica haben bislang keine vergleichbaren Aktionen anlässlich des Krieges in der Ukraine angekündigt. Eine Nachfrage von heise online haben die Unternehmen nicht unmittelbar beantwortet.

(dahe)