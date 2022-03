Deutsche Testmanagement-Software Testmo startet öffentliche Betaphase

Zwei Monate nach der ersten Ankündigung steht das Testmanagementwerkzeug Testmo nun für den öffentlichen Betatest bereit. Die Köpfe des gleichnamigen Berliner Unternehmens haben Testmo sechs Jahre nach dem Verkauf von Gurock Software ins Leben gerufen. Parallel zum Startschuss der öffentlichen Beta erhält die Plattform eine erweiterte Anbindung an die Issue-Verwaltungen und Continuous-Integration-Prozesse von GitHub, GitLab und Jira Cloud.

Testmo ist als Software as a Service (SaaS) verfügbar. Die Plattform sammelt die Testergebnisse beim Build-Prozess und Ausrollen von Anwendungen und bereitet sie auf. Dazu importiert sie die Ergebnisse von Automatisierungswerkzeugen im XML-Format und neuerdings auch über Spreadsheets. Testmo will die automatisierten Resultate mit den Ergebnissen manueller Tests in einer Oberfläche vereinen.

Probleme und CI im Fokus

Zum öffentlichen Betastart erweitert die Plattform die Integration in Jira Cloud, GitHub und GitLab. Für alle drei Systeme bietet Testmo eine direkte Anbindung an die jeweilige Issues-Verwaltung, um offene Probleme anzuzeigen und neue Issues anzulegen. Für die Codeverwaltungsplattformen bringt Testmo zudem eine Anbindung an die CI/CD-Prozesse (Continuous Integration / Continuous Delivery) über GitHub Actions beziehungsweise GitLab CI/CD. Daneben bietet das Testmanagementwerkzeug unter anderem Schnittstellen zu Jenkins, CircleCI, Bitbucket, Trello, YouTrack und Redmine.

Testmo hat bereits einen privaten Betatest hinter sich, an dem laut den Betreibern der Plattform mehrere hundert Teams und Tester teilgenommen haben. Von dem öffentlichen Betatest verspricht sich das Unternehmen vor allem Rückmeldung zur Testverwaltung, zur Konfiguration der Schnittstellen zu anderen Werkzeugen und zum Import von Testfällen direkt aus den Tools oder über Excel-Tabellen.

Testmo bietet eine direkte Integration zu Jira. (Bild: Testmo)

Der Weg von TestRail zu Testmo

Tobias und Dennis Gurock hatten 2004 die Firma Gurock Software gegründet und 2016 an Idera verkauft. Zu den Kunden zählten bei der Übernahme Firmen wie Amazon, Apple, Intel und die NASA. Die neue Mutter hat unter anderem die ehemalige Borland-Produktpalette mit Delphi im Portfolio. Die Testing-Produkte wie das aktuell in Version 7.4 verfügbare TestRail laufen weiter unter dem Brand Gurock Software.

Weitere Details lassen sich dem Testmo-Blog entnehmen. Die Registrierung für den zeitlich begrenzten Betatest ist kostenfrei.

(rme)