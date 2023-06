Quantencomputer: Deutsches Firmenduo setzt auf Mikrowellen-Technik

Die beiden Firmen Infineon und eleQtron entwickeln und bauen gemeinsam Quantencomputer aus deutscher Hand. Infineon liefert im Rahmen einer neuen Partnerschaft Ionenfallen-Quantenprozessoren aus drei Generationen, eleQtron – ein Spin-off der Universität Siegen – kümmert sich um deren Ansteuerung.

Bisher haben Infineon und dessen Partner, darunter die Universität Innsbruck, auf eine optische Ansteuerung per Laser gesetzt. eleQtron verwendet dafür hingegen Mikrowellen-Technik, also niedrigfrequente Radiowellen im Gigahertzbereich. Die Firma nennt das MAgnetic Gradient-Induced Coupling (MAGIC).

In einer Ionenfalle rotieren elektrische Felder, die auf diese Weise die Ionen – elektrisch geladene Atome – im Hochvakuum festhalten. Statt die Ionen über Laser zu stabilisieren, werden sie bei MAGIC mit Magnetfeldern in Position gehalten. Dadurch lassen sie sich in Ketten anordnen und für Gatteroperationen verschieben. Die Anpassung an das neue System erledigen die zwei Partner gemeinsam.

Laut eleQtron soll diese Funktionsweise besser funktionieren als Laservarianten. Sie soll ein "rekordverdächtig niedriges Übersprechen zwischen benachbarten Qubits" ermöglichen. Die Ionen stören sich also weniger gegenseitig; die Ergebnisse werden zuverlässiger.

Erstes System ab 2027 bereit

Mitte 2027 soll die Kooperation laut der Ankündigung erste Früchte tragen: Ein Quantencomputer soll dann für erste Anwendungen bereitstehen. Abseits vom MAGIC-System forschen Infineon und eleQtron künftig auch gemeinsam an Ionenfallen-Quantenprozessoren, die die Qubits nicht mehr nur zwei-, sondern auch dreidimensional anordnen.

Das Deutsche Zentrum Luft- und Raumfahrt (DLR) und das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördern eleQtron (neben zahlreichen weiteren Start-ups) mit Millionenbeträgen. Das Ziel ist der Bau deutscher Quantencomputer, unabhängig von Firmen wie Google und IBM.

