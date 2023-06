Deutsches Elmos-Halbleiterwerk: Des Chinesen Pech ist des Amerikaners Glück

Die US-amerikanische Firma Littelfuse will das Dortmunder Halbleiterwerk des deutschen Herstellers Elmos Semiconductor übernehmen. Beide Parteien haben sich bereits auf einen Kaufpreis von 93 Millionen Euro geeinigt; primär muss das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) jetzt noch dem Verkauf zustimmen.

Im Herbst 2022 sorgte das Dortmunder Halbleiterwerk für erhitzte Gemüter, weil Silex Microsystems aus Schweden den Standort übernehmen wollte – eine 100-prozentige Tochter der chinesischen Firma Sai Microelectronics. Der mediale Druck auf die Politik war groß, weil zu dem Zeitpunkt eine Teilveräußerung des Hamburger Hafens nach China auf dem Plan stand. Deutschland würde Schlüsseltechnologien nach China verkaufen und sich weiter abhängig machen, hieß es.

Die Argumentation hatte keinen Halt, weil Elmos in Dortmund bloß mit antiker 350-Nanometer-Technik fertigt. Als Alternative stand eine Schließung im Raum, die zur Entlassung von 225 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geführt hätte.

Übernahmesumme steigt

Eine schlussendliche Absage der Regierung bei der Übernahme durch Silex Microsystems nimmt jetzt aber doch noch ein gutes Ende für Elmos und die 225 Leute: Littelfuse zahlt laut der Ankündigung acht Millionen Euro mehr, als mit Silex ausgemacht war.

Littelfuse hat bereits vier Standorte in Deutschland, einer davon in Essen, rund 30 Kilometer vom Elmos-Halbleiterwerk entfernt. Nach der Übernahme sollen dort primär Leistungshalbleiter entstehen, etwa für Wärmepumpen, Energiespeicher und Ladesäulen. Elmos hat in Dortmund bislang primär Mikrocontroller für Autos hergestellt.

Elmos wird mit dem Verkauf zu einem sogenannten fabless Hersteller, der selbst Chipdesigns entwirft und diese bei Chipauftragsfertigern produzieren lässt. Mit Littelfuse hat man ein Lieferabkommen bis zum Jahr 2029 abgeschlossen. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Halbleiterwerks sollen übernommen werden.

Beide Firmen wollen die Übernahme bis zum 31. Dezember 2024 abschließen. Bis dahin bleibt die operative Kontrolle bei Elmos.

