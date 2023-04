Deutschlandticket: Offizielle App noch ohne Apple Wallet

Am 1. Mai startet das Deutschlandticket. Zum Preis von 49 Euro im Monat soll man dann im ganzen Land per ÖPNV unterwegs sein können, mit regionalen Ausnahmen auch in einigen Fernzügen. Beim Kauf hat man die Qual der Wahl: Entweder man geht direkt zu einem örtlichen Verkehrsanbieter, bestellt online oder nutzt eine App. Bei letzterer müssen iPhone-Nutzer allerdings etwas aufpassen, wenn sie es besonders bequem haben wollen: Der offiziellen iOS-Software fürs Deutschlandticket fehlen, obwohl sie schon seit Monaten entwickelt wird, einige nützliche Funktionen. Doch es gibt Ausweichmöglichkeiten.

Was aktuell noch nicht geht

Dass der Deutschlandticket-App, die vom Anbieter HanseCom – bekannt vom HandyTicket – stammt, noch Features fehlen, gibt der Anbieter selbst im Beipackzettel zu: So will man Apples zentrale Kartensammelstelle, die sich jederzeit auf iPhone oder Apple Watch per Klick auf die Seitentaste erreichen lässt, erst künftig unterstützen. "Bald bequem in Apple Wallet aufbewahren", heißt es dazu lapidar in der aktuellen Version 2.0.2. Ob das Feature noch vor dem Start des Deutschlandtickets kommt, ist unklar.

Ebenfalls noch nicht vorhanden – und bislang auch nicht angekündigt – ist die Unterstützung des Bezahlverfahrens Apple Pay. Damit lässt sich nach Hinterlegung einer unterstützen Kreditkarte bequem und ohne nerviges Eingeben der Daten auf dem iPhone bezahlen. Aktuell unterstützt die Deutschlandticket-App nur SEPA-Lastschrift, Debit- beziehungsweise Kreditkarte sowie – seit kurzem – PayPal. Bei allen drei Varianten muss man die entsprechenden Daten erst eintippen. Immerhin: Hat man bereits einen HandyTicket-Account, muss man sich nicht komplett neu anmelden, weil dieser auch in der Deutschlandticket-App funktioniert.

Eventuell woanders kaufen – zumindest aktuell

Allerdings ist die offizielle iPhone-Anwendung nicht die einzige Möglichkeit, auf dem Apple-Smartphone an das Deutschlandticket zu gelangen. Verschiedene Verkehrsbetriebe bieten die Fahrkarte in ihren eigenen Apps an – und dort auch mit mehr Komfort für iPhone-Nutzer. Dazu gehören kleinere Anbieter wie die Wuppertaler Stadtwerke (WSW) als auch größere Betreiber wie die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), die in der deutschen Hauptstadt U-Bahnen, Busse, Trams und manche Fähren fahren lassen.

So kann die offizielle BVG-Ticket-App ebenfalls vom Start weg das Deutschlandticket in die Apple Wallet übernehmen – wie schon alle anderen Tickets. Nutzt man also bereits eine App seines lokalen Anbieters, sollte man prüfen, ob dort Apple Wallet schon implementiert ist, bevor man zur offiziellen Deutschlandticket-App greift. Für den Kunden ist es letztlich egal, von welchem Verkehrsbetrieb er das Deutschlandticket bezieht. Es handelt sich um ein echtes Abonnement, wobei eine Kündigung stets zum Monatsende möglich ist. Allerdings gilt der Fahrschein jeweils für den Kalendermonat – wenn man also am 10. Mai kauft, läuft die Periode bis zum 31. Mai.

Zuletzt gab es Kritik von Verbraucherschützern, dass Fahrgäste mit dem Deutschlandticket bei den Fahrgastrechten benachteiligt werden könnten.

(bsc)