DevOps: PagerDuty übernimmt IT-Automatisierungsexperten Rundeck

Das US-amerikanische Cloud-Computing-Unternehmen PagerDuty hat die Firma hinter dem quelloffenen Automatisierungs-Tool Rundeck übernommen. Letzteres integriert sich in den Browser, über den das Einrichten, Überwachen und Steuern sogenannter Jobs erfolgt. Rundeck kann Aufgaben wie das Neustarten eines Applikationsservers oder die Integration von Smoke-Tests angehen – und das sowohl automatisiert als auch händisch. PagerDuty bietet wiederum eine SaaS-Plattform (Software as a Service), mit der sich auf kritische Vorfälle in IT-Abteilungen über Warnmeldungen reagieren lässt.

Rundeck verfügt offenbar über eine Community aus über 50.000 Anwendern und rund 150 große und mittelgroße Unternehmen als Kunden. Die Software basiert auf Java sowie dem Grails-Framework und steht unter der Apache Software License 2.0.

Rahmenbedingungen

PagerDuty zahlt für den DevOps-Experten circa 100 Millionen US-Dollar, vorbehaltlich einer Anpassung, die zu rund 60 Prozent in bar und zu 40 Prozent in Stammaktien von PagerDuty zu entrichten ist. Die Übernahme soll voraussichtlich im Oktober 2020 abgeschlossen sein.

Weitere Informationen sind der Blog-Ankündigung auf der PagerDuty-Website zu entnehmen. Wer sich über Rundeck schlau machen möchte, dem sei die Website des Unternehmens empfohlen.

(ane)