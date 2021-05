DevOps im Unternehmen: Jetzt kostenlos anmelden!

In der Online-Konferenz von Heise und JFrog am 16. Juni lernen Sie von erfahrenen DevOps-Praktikern, wie Sie die Vorteile von DevOps in Ihrem Unternehmen nutzen und Ihre Entwicklungsprozesse optimieren können. Die Teilnahme an der Konferenz ist kostenlos und steht allen Interessierten zur Verfügung.

In mehreren praxisnahen Vorträgen bringt die Online-Konferenz die kulturellen Anforderungen an Unternehmen und an interdisziplinäre, verteilt arbeitende DevOps-Teams näher und zeigt, wie sie die größten Fallstricke der täglichen Arbeit überwinden können. Darüber hinaus lernen Sie in zahlreichen Praxisvorträgen, wie Sie neue Techniken wie GitOps und Serverless Computing meistern, Sicherheitsaspekte in Ihren Prozessen mittels DevSecOps etablieren und warum Service-Meshes eine wichtige Technik für DevOps-Teams sind.

Von Experten für Experten

Den Vorträgen renommierter Experten wie Stephen Chin (JFrog), Lena Reinhard (Circle CI), Nicholas Dille (Haufe Gruppe), Lars Röwekamp (Open Knowledge), Sven Ruppert (JFrog) Konstantin Diener (cosee) und Roman Seyffarth (codecentric) können Sie bequem vom eigenen Schreibtisch aus folgen, denn die Veranstaltung wird per Livestream übertragen. Auf Interaktionsmöglichkeiten müssen Sie trotzdem nicht verzichten: Fragen können Sie während der Vorträge per Chat stellen, die Referenten stehen auch nach dem Vortrag für Fragen zur Verfügung und Sie können sich mit gleichgesinnten Teilnehmer:innen austauschen.

Die Konferenz ist auch im Nachgang komplett und inklusive Zugang auf alle Konferenzmaterialien verfügbar. Veranstalter der Konferenz sind Heise Medien und JFrog.

(bbo)