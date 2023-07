DevSecOps – Agile Sicherheit in der Softwareentwicklung: die neue Webinar-Serie

Im Prozess der agilen Softwareentwicklung sind DevOps-Prozesse nicht mehr wegzudenken. Da die Sicherheitsanforderungen an moderne Software stetig steigen, integrieren viele Teams Security-Maßnahmen direkt in die Entwicklung – das Stichwort heißt hier DevSecOps.

Anzeige

Interessierte erfahren in unserer Webinar-Serie DevSecOps – Agile Sicherheit in der Softwareentwicklung, wie sie mithilfe etablierter Vorgehensweisen bereits zu Beginn der Entwicklungen Sicherheitsvorkehrungen nahtlos einbinden. So sinkt das Risiko von Sicherheitslücken, die bereits im grundlegenden Konzept der Entwicklung verborgen liegen und sich nachträglich nur unter hohem Zeitaufwand beheben lassen. Kommen Sicherheitsüberlegungen erst spät im Prozess zum Tragen, hat das oftmals Auswirkungen auf die Fertigstellung des Projektes.

Expertenwissen für mehr Sicherheit in der agilen Softwareentwicklung

Unsere Experten Andreas Falk und Dominik Pabst von der Novatec GmbH haben jahrelange Erfahrungen in den Bereichen DevOps sowie DevSecOps und konnten bereits zahlreichen Projekten bei Kunden zum Erfolg verhelfen. Ihr Fokus liegt dabei immer darauf, Softwareprojekte in einem agilen Entwicklungsprozess schnell zu einem erfolgreichen Release zu bringen, ohne dabei die Sicherheit zu vernachlässigen.

Teilnehmende der Webinar-Serie lernen zunächst die zugrundeliegenden Strategien von DevOps und DevSecOps kennen. Auf dieser Basis gehen unsere Experten auf wichtige Aspekte zu Anwendungssicherheit, Cloud-Sicherheit, Sicherheitstests und Schwachstellenmanagement ein. Dabei widmen sie sich auch den gesetzlichen Anforderungen, vor die Entwicklerinnen und Entwickler ständig gestellt werden. In einem abschließenden Webinar stehen schließlich die Bedeutung von DevSecOps für das gesamte Unternehmen im Mittelpunkt. In Folge verstehen Teilnehmende die Bedeutung von Versionskontrolle sowie Secret Management und lernen sichere CI/CD-Pipelines zu entwerfen. Die Termine sind:

14. September: DevSecOps-Grundlagen – Zusammenarbeit von Development, Operations und Security

28. September: Mit Security den DevOps-Prozess erweitern und absichern

12. Oktober: DevSecOps als sichere Value Stream Supply Chain

Diese Webinar-Serie richtet sich an Entwickler, Operations-Mitarbeiter, Sicherheitsexperten und alle, die ihr Verständnis von DevSecOps vertiefen und die Sicherheit in ihre Softwareentwicklungsprozesse integrieren möchten. Sie erhalten praxisnahe Einblicke, wertvolle Tipps und Ressourcen, um DevSecOps erfolgreich in Ihrer Organisation umzusetzen.

Praxis- und Expertenwissen – live und für später

Anzeige

Die Webinare haben eine Laufzeit von jeweils vier Stunden und finden von 9 bis 13 Uhr statt. Die Teilnahme an einem Webinar-Termin kostet 169 Euro (alle Preise inkl. MwSt.). Wer gleich alle fünf Termine buchen möchte, kann mit dem Kombi-Ticket für 399 Euro kräftig sparen.

Alle Teilnehmenden können sich nicht nur auf viel Praxis und Interaktion freuen, sondern haben auch die Möglichkeit, das Gelernte mit allen Aufzeichnungen und Materialien im Nachgang zu wiederholen und zu vertiefen. Fragen werden direkt im Live-Chat beantwortet und Teilnehmer können sich ebenfalls untereinander zum Thema austauschen. Der nachträgliche Zugang zu den Videos und Übungsmaterialien ist inklusive.

Weitere Informationen und Tickets finden Interessierte auf der Website der Webinar-Serie. Wer über Angebote der heise Academy auf dem Laufenden bleiben will, kann sich zum Newsletter anmelden. (cbo)