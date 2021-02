DevSecOps Day am 3. März beschließt Continuous Lifecycle und ContainerConf

Vier Ausgaben der letztes Jahr in Online-Formate umgewandelten Continuous Lifecycle und ContainerConf sind mittlerweile absolviert. Nächste Woche, am 10. März, wird es noch den Cloud Native Day geben, und am 3. März beschließt dann der DevSecOps Day die Veranstaltungsreihe. Letzteren gibt es nur noch für geringe Zeit inklusive Frühbucherrabatt.

Was den DevSecOps Day auszeichnet?

DevOps hat sich in rund zehn Jahren von einer Grassroots-IT-Protestbewegung zur etablierten Enterprise-Strategie entwickelt. Dabei ist DevOps ein Ansatz, bei dem nicht ein bestimmtes Werkzeug im Vordergrund steht, sondern die Art und Weise der Zusammenarbeit. Ist das einmal verinnerlicht, ist es nur ein nächster Schritt, dass Ganze auch in Richtung Security zu denken. Hier greifen dann schnell die Ideen von Shift Left beziehungsweise Secure by Design, die aber eben auch unter Devs und Ops integriert werden müssen.

Dieses Themenkonvolut greift der DevSecOps Day auf. Teilnehmende werden die enge Beziehung zwischen DevOps, Continuous Delivery und Cloud kennenlernen und verstehen, warum sie eine optimale Arbeitslandschaft für Entwickler und Entwicklerinnen bietet. Es geht um den Aufbau eine grundlegenden DevSecOps Pipeline, um den Schutz vor Attacken über das Build-System, Chaos Engineering als Mittel, um technische, aber auch soziale Strukturen aufzubrechen sowie grundsätzlich um das richtige Mindset für DevOps und DevSecOps.

Referenten sind Schlomo Schapiro (Chefarchitekt im CTO-Bereich der DB Systel), Nicolas Byl und Maik Figura von codecentric, Dirk Herrmann von Palo Alto Networks, Cédric Champeau (Principal Software Engineer bei Gradle), Andrew Martin (Mitgründer von control-plane.io), Oliver Kracht (DB Vertrieb GmbH) sowie Donovan Brown und Abel Wang von Microsoft.

Mit Frühbucherrabatt sparen

Bis 9. Februar gilt für diesen Veranstaltungstag noch der Frühbucherrabatt, durch den Interessierte 50 Euro auf den Gesamtpreis von 199 Euro (alle Preise zzgl. MwSt.) sparen können. Die Teilnahme an den ergänzenden ganztägigen Online-Workshops kostet mit Frühbucherrabatt 399 Euro, später dann 449 Euro. Hier geht es um Themen wie evolutionäres Continuous Delivery, Observability-Plattformen und Chaos Engineering auf Azure AKS.

Organisatoren der sechs Online-Konferenztage zu Continuous Lifecycle und ContainerConf sind heise Developer, ix und dpunkt.verlag.

