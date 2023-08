Developer-Treff Macoun 2023: Programm steht, KI und Vision Pro dabei

Seit 2008 schon gibt es das deutsche Apple-Entwicklertreffen Macoun. Es ist die größte Veranstaltung für iOS-, iPadOS- und macOS-Developer in Europa – und nun ist sie im September endlich wieder da. Nach einem Call for Papers haben die Macher der Macoun nun erstmals ihr Programm für dieses Jahr vorgelegt. Dabei sind sie auch auf aktuelle Entwicklungen wie generative KI sowie Apples neues Mixed-Realtiy-Headset Vision Pro eingegangen.

Anzeige

Event am 23. und 24. September

Die diesjährige Macoun findet am 23. und 24. September – also Samstag und Sonntag – im Haus der Jugend in Frankfurt statt, wo auf Wunsch auch übernachtet werden kann. An den zwei Tagen wird es insgesamt 18 Sessions und Workshops geben, die die Jury beim CFP ausgewählt hat. "Künstliche Intelligenz und die Entwicklung für die Apple Vision Pro stehen neben Sicherheitsthemen hoch im Kurs", sagen die Veranstalter.

Weitere zentrale Themen sind die Nutzung von AirTags und anderen Trackern samt der Frage nach ihren Datenschutzaspekten, der neue Smart-Home-Standard Matter und seine Integration in HomeKit samt Thread sowie neuronale Netze. "Darüber hinaus haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, in praxisorientierten Workshops Überlebensstrategien für die Legacy-Hölle [also das Sicherstellen von Kompatibilität zu älteren Geräten, Anm. d. Red.] oder Tipps und Tricks für Xcode zu erlernen", schreiben die Macoun-Macher.

Was die Macoun 2023 kostet

Zur Macoun 2023 wird es drei Ticketkategorien geben. Firmen zahlen 249 Euro plus Umsatzsteuer, Einzeltickets sind für 189 Euro brutto zu haben. Studenten, Azubis und Schüler plus alle Interessierten unter 21 sind mit 99 Euro dabei. Die Anmeldefrist endet am 19. September, die Tickets können aber schon zuvor ausverkauft sein.

Das Entwicklertreffen beginnt an beiden Tagen jeweils um 11 Uhr, am Samstagabend wird es außerdem eine Party geben. Mac & i Pro ist mit einem Stand auf dem Event vertreten. Details zu einer Übernachtungsbuchung direkt im Haus der Jugend – die von den Machern empfohlen wird – sind online zu finden. Die Veranstaltung gilt auch als "inoffizielles Jobforum" für Apple-Entwickler.

Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(bsc)